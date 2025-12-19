Ανδρουλάκης: «ΕΛΤΑ: Η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου» - Real.gr

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα των ΕΛΤΑ ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν» και πως «το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει σε ανάρτησή του πως «όταν κλείνουν υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια για ενοίκια μόλις 270 ευρώ, ενώ τα κεντρικά γραφεία κοστίζουν 180.000 ευρώ τον μήνα και πάνω από 300.000 ευρώ δαπανώνται για έπιπλα και διακόσμηση, δεν πρόκειται για εξυγίανση. Πρόκειται για επίδειξη εξουσίας πάνω στο δημόσιο χρήμα».

Υποστηρίζει ότι «τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν. Υπονομεύτηκαν». Ειδικότερα «υπονομεύτηκαν όταν το κράτος δεν διασφάλισε την καθολική υπηρεσία που όφειλε να προσφέρει στον πολίτη. Όταν άνοιξε ανεξέλεγκτα η στρόφιγγα των απευθείας αναθέσεων: 50.000.000 ευρώ (!) δόθηκαν για συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες. Και όταν γαλάζια κομματικά στελέχη με κεντρικό πολιτικό ρόλο, βουλευτές και υποψήφιοι ευρωβουλευτές, έλαβαν συνολικά 836.000 ευρώ από τη διοίκηση του οργανισμού».

Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι «το ακόμα πιο προκλητικό είναι ότι τέσσερις ημέρες αφού αποφασίστηκε το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, δαπανήθηκαν 461.000 ευρώ για ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη ευθύνης στελεχών της διοίκησης». «Και το πάρτι συνεχίζεται: 3.000 ευρώ διατέθηκαν για εικόνες, 18 μέρες μετά την απόφαση για το λουκέτο. Όλα αυτά, ενώ ξεδιπλωνόταν το σχέδιο “εξυγίανσης” της εταιρείας», προσθέτει.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι την ίδια στιγμή, «η ταχυδρομική αγορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνονται με διψήφιους ρυθμούς», όμως «τα ΕΛΤΑ χάνουν μερίδιο όχι γιατί “μίκρυνε η πίτα”, αλλά διότι κάποιοι φρόντισαν να τη μοιράσουν αλλού». «Η εταιρεία υποβάλλεται σε συστηματική απαξίωση με φόντο το ξεπούλημα, ενώ κυβερνητικά στελέχη φωτογραφίζονται στα εγκαίνια ανταγωνιστών. Υπουργοί δηλώνουν ανήξεροι εκ των υστέρων, αλλά είναι βέβαιο πως γνώριζαν εκ των προτέρων», συνεχίζει.

Κατόπιν των παραπάνω, ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει πως «το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου: δημόσιο χρήμα με αδιαφάνεια, ιδιωτικά συμφέροντα άνευ ορίων, κοινωνικό κόστος χωρίς ίχνος ντροπής».

Αναφέρει ότι «τα ΕΛΤΑ ήταν η τελευταία επαφή του πολίτη με το κράτος» και πως «όταν κρίσιμης σημασίας οργανισμοί μετατρέπονται σε εργαλείο πελατειακών εξυπηρετήσεων, η περιφέρεια πληρώνει τον λογαριασμό» και «αυτό η κοινωνία δεν το ανέχεται».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «ύστερα από δεκαπέντε χρόνια διαδοχικών κρίσεων, οι πολίτες περίμεναν ότι το πολιτικό σύστημα θα είχε αλλάξει νοοτροπία», όμως «η υπόθεση των ΕΛΤΑ δείχνει ότι αυτό δεν συνέβη». «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αμετανόητη σε ρουσφετολογικές και πελατειακές λογικές, που οδηγούν στην κατασπατάληση των φόρων του ελληνικού λαού. Οι πολίτες απαιτούν οριστικό τέλος στα φαινόμενα διαφθοράς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι έγινε, δεν ήταν “λάθος πολιτική”. Ήταν επιλογή», καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ