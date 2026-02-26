Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Στο τέλος θα λογοδοτήσουν όλοι - Real.gr

Σε προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή καθώς και σε εξεταστική επιτροπή στρέφεται η αξιωματική αντιπολίτευση μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του Predator. Αυτό ανακοίνωσε στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «ήττα του παρακράτους» και «νίκη της Δημοκρατίας» και τονίζοντας ότι «παρά τις άθλιες συκοφαντίες και τον οργανωμένο πόλεμο, σταθήκαμε όρθιοι και πετύχαμε μία ακόμη σημαντική νίκη σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση» γι’ αυτό και θα «λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Σχολιάζοντας δε την ετυμηγορία του δικαστηρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πρόκειται για «μια απόφαση που εκθέτει την ηγεσία της Δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε την υπόθεση».