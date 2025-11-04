Ανδρουλάκης: «Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ» - Real.gr

Ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ αποτελεί η παραίτηση του κ. Σκλήκα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και επέκρινε τον πρωθυπουργό για ακύρωση των σχετικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών που θα έλεγχαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς. «Ο πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και υπογράμμισε:

«Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ