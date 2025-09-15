Ανδρουλάκης και Φάμελλος έδωσαν συγχαρητήρια στον Μανόλη Καραλή - Real.gr

Quantcast
20:00, 15/09/2025
Ανδρουλάκης και Φάμελλος έδωσαν συγχαρητήρια στον Μανόλη Καραλή

Οι αναρτήσεις των δύο πολιτικών αρχηγών.

Τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος έσπευσαν να συγχαρούν τον Μανόλη Καραλή για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

«Ένα ασημένιο σαν χρυσό! Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μια ακόμη διάκριση και την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου μας γεμίζει ακόμα μια φορά με χαρά και υπερηφάνεια, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

«Συγχαρητήρια στον Μανόλο για το χαμόγελο που χάρισε σε όλους μας!

Αλλά και γιατί έδειξε ότι το ήθος του κάνει ακόμα πιο μεγάλες τις επιτυχίες και τα ρεκόρ.

Απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά.

Του ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά ”ακόμα πιο ψηλά”!

Το αξίζει!», αναφέρει ο Φαμελλος.

