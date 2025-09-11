Quantcast
Ανδρουλάκης: Προτεραιότητά μας η δημόσια Παιδεία - Να στηρίξουν όλα τα κόμματα την προσπάθεια για το Εθνικό Απολυτήριο - Real.gr
real player

Ανδρουλάκης: Προτεραιότητά μας η δημόσια Παιδεία – Να στηρίξουν όλα τα κόμματα την προσπάθεια για το Εθνικό Απολυτήριο

10:42, 11/09/2025
Ανδρουλάκης: Προτεραιότητά μας η δημόσια Παιδεία – Να στηρίξουν όλα τα κόμματα την προσπάθεια για το Εθνικό Απολυτήριο

Η δημόσια Παιδεία και η ενίσχυσή της είναι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρότασή του για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και κάλεσε όλα τα κόμματα να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρέστη στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο συγκρότημα που στεγάζει το 3ο, το 17ο και το 82ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, στην οδό Δελφών 196, και ευχήθηκε “καλή χρονιά” στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

«Το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά μας και το μέλλον των παιδιών μας εξαρτάται από την Παιδεία και ιδιαίτερα από τη δημόσια Παιδεία γι’ αυτό και είναι προτεραιότητά μας να ενισχύσουμε τις υποδομές, όχι με μπαλώματα, αλλά με δομές λειτουργικές, ασφαλείς σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Με σύγχρονα προγράμματα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς και, βέβαια, πρέπει επιτέλους να επενδύσουμε στην ειδική αγωγή για να πετύχουμε το σχολείο της συμπερίληψης», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η αγωνία μας για μία ισχυρή δημόσια Παιδεία μας οδήγησε να προτείνουμε επίσημα την έναρξη του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Το Εθνικό Απολυτήριο είναι μία γενναία μεταρρύθμιση το σχολείο, το δημόσιο σχολείο, να πάψει να είναι ένα εξεταστικό κέντρο, όπως σήμερα δυστυχώς εξελίσσεται, εις βάρος της ποιότητας των εφοδίων που παίρνουν τα παιδιά μας σε όλη την Ελλάδα. Να γίνει ένα σχολείο που θα παράγει επιστήμονες, μαθητές που να μπορούν να σταθούν στη σημερινές προκλήσεις.

Για αυτό πιστεύουμε όλα τα κόμματα πρέπει να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια αυτή.

Οι δημόσια Παιδεία είναι προτεραιότητα, για να έχουμε μία χώρα με μικρότερες ανισότητες μία χώρα που οι επόμενες γενιές θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Η δημόσια Παιδεία είναι αυτή που θα δημιουργήσει μία Ελλάδα για όλους τους Ελληνες», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης, που συνοδεύονταν από τη βουλευτή Ράνια Θρασκιά, συνομίλησε με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, απηύθυνε χαιρετισμό και ξεναγήθηκε στις αίθουσες διδασκαλίας.

Παρών στην τελετή αγιασμού ήταν και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

11:23 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν δεχτεί τη σφαίρα - Το μήνυμα Τραμπ και οι πολιτικές αντιδράσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν δεχτεί τη σφαίρα - Το μήνυμα Τραμπ και οι πολιτικές αντιδράσεις

10:31 11/09
Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:55 11/09
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34 11/09
Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

09:00 11/09
Αιματηρό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

Αιματηρό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

09:11 11/09
ΛεΜπρον Τζέιμς: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

ΛεΜπρον Τζέιμς: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

10:16 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved