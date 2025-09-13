Ανδρουλάκης στην 89η ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων - Real.gr

"Τα Βαλκάνια είναι σε μία αναπτυξιακή τροχαία και η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο, να είναι το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων", τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά από τις συναντήσεις που είχε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη εταιρία.

“Για να γίνει αυτό χρειάζονται σημαντικά έργα, όπως είναι η επέκταση του Μετρό και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπως είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ, με ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο με πολύ πράσινο που θα κάνει καλύτερη της ζωή των μόνιμων κατοίκων της πόλης. Και, βέβαια, έργα, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο. Η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου μπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων”, είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παρατήρησε ότι “η Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχει και σε αυτό έχουμε όλοι ευθύνη”, και σημείωσε: “Τώρα ήρθε η ώρα να γίνουν αυτά τα σημαντικά έργα, γιατί υπάρχουν δυνατότητες και υπάρχει προοπτική. Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες, είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για να υπάρχουν καλές και πολλές θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές, γιατί χιλιάδες νέα παιδιά και από τη Δυτική και από την Κεντρική Μακεδονία επιλέγουν τη μετανάστευση. Εχουμε χρέος να επενδύσουμε σε μία ανάπτυξη που θα έχει κοινωνικό αποτύπωμα, θα δώσει θέσεις εργασίας σε αυτούς τους ανθρώπους, στα παιδιά μας, στα παιδιά του ελληνικού λαού για να μείνουν εδώ και να κάνουν τις οικογένειες τους”.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας ενημέρωσε τον κ. Ανδρουλάκη για τα χαρακτηριστικά της 89ης Διεθνούς Εκθεσης και το θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ δεν άλλαξε και από την αρχή ήταν υπέρ της ήπιας ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, υπέρ των ήπιων δομών με πολύ πράσινο. Τάχθηκε, επίσης, υπέρ του να διατηρηθεί η συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της πόλης στη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε περιοδεία σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματος.