Ανδρουλάκης στο TikTok: Ανδρουλάκης στο TikTok: «Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ» - Real.gr

14:45, 24/10/2025
Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης περιγράφει τη «δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης την τελευταία τετραετία», καθώς, όπως λέει, η σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα αγγίζει το 30%, οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά και η αγοραστική δύναμη των πολιτών καταβαραθρώνεται.

«Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ» σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος και επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με:

  • Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής
  • Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού & της ΔΙΜΕΑ
  • Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή
  • Ενίσχυση ελέγχων και πρόστιμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές

Το #ΠΑΣΟΚ προτείνει λύσεις – για μια Ελλάδα για όλους.

