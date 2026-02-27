Ανδρουλάκης: Το κράτος δεν θα ξαναγίνει λάφυρο στα χέρια κανενός πρωθυπουργού - Real.gr

Οι επιλογές σας στην ενέργεια ενισχύουν την ακρίβεια και τα καρτέλ, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για την ενεργειακή της πολιτική αλλά και την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές ξεκίνησε την πρωτολογία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης προς τον πρωθυπουργό για το κόστος της ενέργειας.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «όλες οι επιλογές της φέρνουν ακρίβεια και ενίσχυση των καρτέλ στην αγορά», υποστηρίζοντας ότι έχει διαμορφωθεί ένα ολιγοπωλιακό τοπίο στον ενεργειακό τομέα, στο οποίο «λίγοι και ισχυροί συγκεντρώνουν δύναμη και υπερκέρδη, ενώ τα νοικοκυριά ασφυκτιούν».

Όπως ανέφερε, οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όρους αγοραστικής δύναμης, σημειώνοντας ότι «ένα στα πέντε νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του». «Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι που κλείνουν το καλοριφέρ για να μπορέσουν να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε επίσης ότι ενώ η χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας μειώνεται, τα τιμολόγια για τους καταναλωτές αυξάνονται, διερωτώμενος «ποιος ωφελείται από αυτή την απόκλιση». Ειδική αναφορά έκανε στη ΔΕΗ, λέγοντας ότι «αντί να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο, εξελίχθηκε σε κότα με τα χρυσά αυγά για τα golden boys».

Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση για «βεβιασμένη και βίαιη απολιγνιτοποίηση», χωρίς –όπως είπε– ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης και προστασίας των τοπικών κοινωνιών. Έκανε λόγο για «παράδοση του ενεργειακού χώρου σε λίγους και ισχυρούς», αντιπαραβάλλοντας τον μικρό αριθμό ενεργειακών κοινοτήτων ευρείας βάσης στην Ελλάδα –«μετά βίας 25»– με την Ιταλία, όπου, όπως σημείωσε, φτάνουν τις 600.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις γύρω από την Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη, χαρακτηρίζοντας «δραματικές» τις επιπτώσεις των κυβερνητικών αποφάσεων. Όπως είπε, η πρόθεση για κλείσιμο της 5ης μονάδας της Πτολεμαΐδας, παρά το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός έχει δαπανήσει 1,5 δισ. ευρώ για το έργο, συνιστά «υπονόμευση του δημοσίου συμφέροντος», ιδίως όταν άλλες χώρες μεταθέτουν αντίστοιχες αποφάσεις για λόγους ενεργειακής ασφάλειας.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι «εκχωρεί κρίσιμες υποδομές και δημιουργεί νέες εξαρτήσεις», σημειώνοντας πως δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα της πόντισης του καλωδίου Ισραήλ–Κύπρου–Κρήτης, παρά τις σχετικές αναφορές περί «κάθετου διαδρόμου» και γεωστρατηγικής αναβάθμισης.

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική που να διασφαλίζει προσιτές τιμές, διαφάνεια και ουσιαστικό ανταγωνισμό, «όχι μια πολιτική που παράγει ακρίβεια για τους πολλούς και υπερκέρδη για τους λίγους».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών, τονίζοντας ότι η απόφαση δεν κλείνει τον κύκλο των πολιτικών ευθυνών και δεν απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί ανεξάρτητα και απερίσπαστα, ωστόσο σημείωσε πως η συγκεκριμένη υπόθεση «δεν είναι μια τυπική δικαστική διαμάχη, αλλά ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας και θεσμικής λειτουργίας». Όπως ανέφερε, η παρακολούθηση πολιτικού αρχηγού και ευρωβουλευτή συνιστά γεγονός πρωτοφανές για τη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση του δικαστηρίου δεν αναιρεί την πολιτική διάσταση της υπόθεσης ούτε την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης. «Η κοινωνία δεν ζητά συμψηφισμούς ούτε μισές αλήθειες. Ζητά καθαρές απαντήσεις: ποιος έδωσε την εντολή, με ποια αιτιολογία και με ποιες εγγυήσεις νομιμότητας», φέρεται να σημείωσε, επιμένοντας ότι η διαφάνεια αποτελεί προϋπόθεση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το ζήτημα των υποκλοπών «τραυμάτισε την ποιότητα της Δημοκρατίας», κάνοντας λόγο για θεσμικά κενά και για ένα πλαίσιο λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών που απαιτεί ουσιαστική αναθεώρηση και αυστηρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και του απορρήτου των επικοινωνιών δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα.

«Σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν μπορεί να αιωρείται η σκιά παρακολουθήσεων χωρίς πλήρη λογοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών αποκαθίσταται μόνο με διαφάνεια, θεσμικές εγγυήσεις και σαφείς κανόνες.

Κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η υπόθεση των υποκλοπών «δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός», αλλά αφορά τη θωράκιση του κράτους δικαίου, επισημαίνοντας πως το κόμμα του θα συνεχίσει να ζητά πλήρη διερεύνηση και ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές, ώστε «να μη βιώσει ξανά η χώρα παρόμοια θεσμική εκτροπή».