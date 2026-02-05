Ανδρουλάκης: Το βίντεο στο TikTok με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό - Real.gr

Με ένα βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, απαντά στο ζητούμενο κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του στο λεκανοπέδιο της Αττικής: πώς θα μετακινηθεί αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, έτσι για την …αλλαγή, κλιμακώνοντας την καμπάνια του ΠΑΣΟΚ.
Όλες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ εδώ.
@nikos.androulakisΠώς πας από το κυκλοφοριακό ζήτημα στο ζητούμενο κάθε πολίτη για αξιόπιστη και γρήγορη μετακίνηση μέσα στη πόλη; Χωρίς -άλλα 10 χρόνια- αναμονή. Ετσι, για την αλλαγή.
♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis