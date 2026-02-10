Ανεξαρτητοποίηση «βόμβα» στην Πλεύση Ελευθερίας - Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Ελένη Καραγεωργοπούλου - Real.gr

Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας απέστειλε πριν από λίγο η βουλευτής Ανατολικής Αττικής Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η Πλεύση Ελευθερίας μένει πλέον με τον κατώτατο αριθμό βουλευτών (5) που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής για τη λειτουργία Κοινοβουλευτικής Ομάδας κάτι που σημαίνει ότι αν υπάρξει ακόμα μία ανεξαρτητοποίηση η κοινοβουλευτική ομάδα θα διαλυθεί.

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης θα αναγνωστεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Κατά πληροφορίες η Ελένη Καραγεωργοπούλου έχει ενημερώσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εδώ και μια εβδομάδα για την απόφαση της, ευχαριστώντας την για την ευκαιρία που της έδωσε. Πληροφορίες από το περιβάλλον της ανεξάρτητης πλέον βουλευτού αναφέρουν ότι ήταν συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως στη «διάσταση εντός κόμματος ανάμεσα στα λόγια και την πράξη».

Η ίδια αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεση της είναι να συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση στη ΝΔ.