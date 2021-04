Ανοίγει το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα από την Δευτέρα - Eπαναλειτουργούν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ

Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς από Δευτέρα 12 Απριλίου αποφασίστηκε η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Αχαΐα με click in shop και click away, ενώ στη Θεσσαλονίκη μόνο με click away. Στην Κοζάνη δεν θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου.