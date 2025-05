Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας–Ιταλίας: Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ - Real.gr

Με μία ευρεία ατζέντα θεμάτων, συνεδριάζει αυτή την ώρα στη Ρώμη το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να συνοδεύεται από 8 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στη συνάντηση που είχαν σήμερα Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκαν στο επίκεντρο το εμπόριο και οι επενδύσεις, η διαχείριση του μεταναστευτικού, το ενεργειακό, καθώς και το κρίσιμο ζήτημα των υποδομών, όπως ο σιδηρόδρομος και η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης με την Hellenic Train.

Κατά τη διάρκεια Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας, σύμφωνα με την ΕΡΤNews, έχει δοθεί έμφαση στις γεωπολιτικές εξελίξεις, κυρίως στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ. Επιπλέον, στο επίκεντρο βρίσκονται εμπόριο, επενδύσεις, ενέργεια και συνδεσιμότητα.

Κατ’ ιδίαν συνάντηση πραγματοποίησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζόρτζια Μελόνι στη Villa Pampili στη Ρώμη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις της επόμενης περιόδου, όπως η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το προσφυγικό – μεταναστευτικό, ένα ζήτημα στο οποίο Αθήνα και Ρώμη βρίσκονται σε κοινή γραμμή, έχοντας προτάξει στις Συνόδους Κορυφής των ηγετών της Ένωσης την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, την ανάγκη φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ενωσης, την ανάγκη συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και την ενίσχυση των επιστροφών.

Αναφορικά με τον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας και της αμυντικής θωράκισης, ο Πρωθυπουργός έφθασε στη Ρώμη κρατώντας στην πρώτη γραμμή εξεφρασμένες ελληνικές θέσεις όσον αφορά στη συνεργασία με τρίτες χώρες, ότι αυτή πρέπει να βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες και να υπηρετεί τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Παράλληλα, σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, Κυριάκος Μητσοτάκης Τζόρτζια Μελόνι συζήτησαν για τις εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης με αιχμή το Ουκρανικό και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Να σημειωθεί ότι ο Πρωθυπουργός συνοδεύεται από τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, Άμυνας Νίκο Δένδια, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μία εβδομάδα βρέθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ματέο Σαλβίνι για το θέμα της Hellenic Train, ενώ και ο Πρωθυπουργός έχει εκπέμψει το δικό του μήνυμα αναλύοντας τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τον σιδηρόδρομο, μήνυμα ότι απαιτούνται επενδύσεις για σύγχρονα τρένα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογός του Γκουίντο Κροσέτο υπέγραψαν, σήμερα, στη Ρώμη, συμφωνία για Θέματα Εναέριας Αστυνόμευσης (Air Policing), σχετικά με την αντιμετώπιση εναέριων μη στρατιωτικών απειλών.

Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει σχετικά με την τη συμφωνία ότι πρόκειται για ένα «σημαντικό κείμενο που ενισχύει περαιτέρω τη διμερή αμυντική μας συνεργασία».

Μy Italian counterpart @GuidoCrosetto and I signed an Agreement concerning Matters of Air Policing against Non-Military Air Threats. An important agreement that further enhances our bilateral defence cooperation. pic.twitter.com/LpAvt8ZAJK

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 12, 2025