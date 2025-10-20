«Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές...» - Η αντίδραση της Αθήνας για το δείπνο στην αίθουσα Γλυπτών του Βρετανικού Μουσείου - Real.gr

«Προκλητική αδιαφορία» του Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα διαπιστώνει η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη με αφορμή το φιλανθρωπικό δείπνο που διοργάνωσαν το περασμένο Σάββατο οι άνθρωποι του στην Duveen Gallery – που τα φιλοξενεί – έχοντας ως «διακοσμητικό» στοιχείο τα σύμβολα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. «Το λιγότερο άστοχη», αναφέρει με τη σειρά της ότι ήταν η παραπάνω κίνηση η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Instagram.

Αναλυτικότερα, σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα\ πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

Ως το λιγότερο, «άστοχη», χαρακτήρισε με ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, την κίνηση του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη», γράφει η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στην ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι καλεσμένοι της δεξίωσης, που ήταν περίπου 800 άτομα, κατέβαλαν το λιγότερο 2.000 λίρες το άτομο, προκειμένου να δειπνήσουν κυριολεκτικά μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Το Βρετανικό Μουσείο παρουσίασε τη βραδιά ως «fundraiser», δηλαδή εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων, για να ενισχύσει τα διεθνή του προγράμματα και συνεργασίες σε μια περίοδο που η κρατική χρηματοδότηση για τις τέχνες στη Βρετανία βαίνει μειούμενη. Έτσι, κάτω από το γυάλινο θόλο και μέσα στις αίθουσες με τα σπουδαιότερα εκθέματα, στήθηκαν τραπέζια με πολυτελή μενού, ζωντανή μουσική και λαμπερά ντεκόρ σε ροζ αποχρώσεις.

Οι 2.000 λίρες εισιτήριο έδινε πρόσβαση σε δείπνο, συναυλία της Anoushka Shankar και σιωπηλή δημοπρασία.

Βρετανικά μέσα παρομοίασαν το Pink Ball με το αμερικανικό Met Gala, αν και σε μικρότερη κλίμακα. Στα τραπέζια εθεάθησαν πολιτικοί, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και σταρ, από τον Μικ Τζάγκερ μέχρι τη Μάγια Τζάμα και δεν έλειπε και ο Εντ Βέιζι, επικεφαλής της καμπάνιας Parthenon Project για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.