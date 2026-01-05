«Αντιφάσεις στον δρόμο προς την κάλπη» - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη τόσοι πολλοί άνθρωποι στη χώρα που παραμένουν μάλλον αισιόδοξοι;

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Οτι κάνουν σχέδια για να βελτιώσουν τις ζωές τους, είναι προσεκτικοί με τα κοινά πράγματα, σκέφτονται τους άλλους πολίτες; Και, τελευταίο αλλά προφανώς σημαντικό, ότι πληρώνουν τους φόρους τους; Στον κόσμο που ζούμε και σε μια χώρα που προσπαθεί να γίνει «κανονική» όπως οι άλλες χώρες, πράγματα σαν και αυτά πρέπει να μας λένε κάτι καλό και θετικό.

Είναι, λοιπόν, μεγάλη αποτυχία ότι όλοι αυτοί έχουν την αίσθηση πως αυτή η όμορφη χώρα δεν λέει να διορθώσει αυτονόητα πράγματα. Οπως είναι το να μην ευνοούνται οι επιτήδειοι που αρμέγουν το δημόσιο χρήμα. Να προσφέρεται καλύτερη παιδεία. Να τιμωρούνται όσοι αδιαφορούν για την τήρηση βασικών κανόνων συνύπαρξης. Να ανταποδίδουν οι δήμοι τα χρήματά μας, φροντίζοντας πεζοδρόμια, υποδομές και καθαριότητα. Φτάσαμε να θεωρείται «επιτυχία» πως αυτοί οι ίδιοι που κρατούν τη χώρα στην πλευρά της προόδου, ενώ δεν είναι ενθουσιασμένοι από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, παραδέχονται πως δεν υπάρχει εκεί έξω κάποιος άλλος/άλλη που θα μπορούσε να κυβερνήσει καλύτερα.

Ολοένα και περισσότερο πάντως ακούν επιχειρήματα από αλλού. Από εκείνους που βλέπουν τα πάντα «μαύρα και άραχλα» και έχουν μοναδική προτεραιότητα να ρίξουν τη σημερινή κυβέρνηση. «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα, κάποιος συνδυασμός διακυβέρνησης θα βρεθεί», καθησυχάζουν όσους αναρωτιούνται μήπως η χώρα χάσει ξανά τον ρυθμό της. Γιατί, αν θέλουμε να είμαστε ψύχραιμοι υπολογιστές και αντικειμενικοί κριτές των πραγμάτων, τα βασικά κυλούν. Ολοένα περισσότεροι αντιλαμβάνονται πως απέναντι στο πραγματικό πρόβλημα της ακρίβειας μοναδική λύση είναι να βελτιωθούν τα προσωπικά οικονομικά και ακόμη πως για να συμβεί αυτό πρέπει η οικονομία να συνεχίσει να πηγαίνει καλύτερα. Σιχαίνονται τον κίνδυνο νέας, ξαφνικής, υποτροπής. Παρακολουθούν προσεκτικά τα διεθνή γεγονότα, ιδίως όσα μπορεί να φέρουν προς τα μέρη μας μια κάποια μεγάλη κρίση.

Ζούμε, λοιπόν, μέσα στην αντίφαση. Αν ήταν σίγουρο ότι μια ξαφνική αλλαγή πολιτικής ηγεσίας δεν θα ανατρέψει τη σταδιακή αλλά σταθερά ανοδική κατάσταση των οικονομικών πραγμάτων, θα ήταν ευκολότερο να αναζητηθεί μια νέα πλειοψηφία. Πλην, όμως, αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο. Αν όμως αυτή είναι η μεγάλη εικόνα για τον καθέναν από τους πολίτες που θα πάνε σίγουρα στη βουλευτική κάλπη, αλλά και για όσους -έξι στους δέκα- απείχαν στην ευρωκάλπη του 2024, ιδίως επειδή ανάμεσά τους είναι και όσοι εκ πεποιθήσεως δεν πιστεύουν στο «σύστημα», όπως και για τους νεότερους που θα αποκτήσουν το εκλογικό «δικαίωμα», μετρά καθοριστικά η εικόνα που βλέπουν στον πρωινό καθρέφτη.

Είναι λογικό με αυτά τα δεδομένα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που κρατά «και το μαχαίρι και το πεπόνι» των πρόωρων εκλογών, να περιμένει την επιβεβαίωση των προσδοκιών επί των οποίων έχει πολιτικά επενδύσει. Η μείωση του φόρου εισοδήματος μόλις ξεκινά να γράφει θετικά. Η κατάργηση έκτακτων φοροεπιβαρύνσεων επίσης, ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι συντάξεις βελτιώνονται. Μια κάποια εξισορρόπηση διαφαίνεται στην αγορά ακινήτων, ενώ το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων στην κατοικία θα τρέξει στο δεύτερο μισό του έτους. Περισσότερα «κόκκινα» δάνεια ρυθμίζονται, μαζί και τα «ελβετικά». Οσες επιχειρήσεις σηκώνουν κέρδη, το κάνουν με ευνοϊκό συντελεστή. Μέχρι και οι τράπεζες ξαναμπαίνουν στο ρίσκο επέκτασης του δανεισμού. Οι τελευταίες παρτίδες χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης θα μοιραστούν στους επόμενους μήνες, ενώ πολλά από τα σχετικά προγράμματα που τρέχει το Δημόσιο εμφανίζουν αποτέλεσμα. Ακόμη και οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες θα πάρουν μαζεμένα τα χρωστούμενα με τις νέες, τρέχουσες, επιδοτήσεις.

Το εκλογικό μομέντουμ χτίζεται. Είναι όμως επαρκές για μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες; Μήπως χρειάζεται περισσότερο χρόνο;

Υστερα, υπάρχουν και άλλα σημαντικά. Οπως είναι η Αναθεώρηση του Συντάγματος, η εφαρμογή αλλαγών στη Δικαιοσύνη και ειδικά στην ηγεσία της, η τακτοποίηση των νέων δεδομένων στην ελληνοαμερικανική συνεργασία και η διερεύνηση δυνατοτήτων εκτόνωσης της έντασης με τους γείτονες. Αυτή η ατζέντα των σοβαρών θεμάτων για τη λειτουργία του κράτους, που περνούν όμως κατά τρόπο αδιευκρίνιστο κάτω από το ραντάρ των θυμωμένων πολιτών, είναι λογικό να απασχολεί το Μαξίμου.

Πάντοτε ήταν αμφίβολη η επιρροή της βαριάς ατζέντας στην κοινή γνώμη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά ψηφίζει το «πορτοφόλι». Κανείς όμως δεν γνωρίζει αν το κατάλληλο μείγμα καλύτερων προοπτικών και σημαντικών μεταρρυθμίσεων μπορεί τελικά να αναδιατάξει τα κριτήρια με τα οποία οι πολίτες θα κάνουν την οριστική εκλογική επιλογή τους. Εξάλλου, μια γενική τακτοποίηση χρειάζεται ακόμη περισσότερο αν -όπως είναι πιθανό- η χώρα οδηγηθεί σε αναδιατάξεις του πολιτικού σκηνικού.