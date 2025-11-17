Αντιπαράθεση Μαρινάκη - ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Θρασκιά: «Συμφωνούν με τις δηλώσεις της; - Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός» - Real.gr

Κόντρα μεταξύ της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ξέσπασε με αφορμή τις δηλώσεις της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ράνιας Θρασκιά.

Η κ. Θρασκιά, μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΙ, έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, περί διαλόγου με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Πιο συγκεκριμένα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε:

«Δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί ο κ. Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Οι πολιτικές της ΝΔ απειλούν τη χώρα, γι’ αυτό και οι πολίτες θέλουν αλλαγή». «Θεωρώ και ελπίζω πως ό, τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο πρέπει να συσπειρωθεί με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές ανθρώπους που βρίσκονται στο προοδευτικό κομμάτι ακόμη και τον κ. Τσίπρα», είπε επίσης η κα Θρασκιά.

O υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της κ. Θρασκιά, σε ανάρτησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από “συντρόφους” τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;», ενώ ρώτησε αν όλοι στο ΠΑΣΟΚ είναι σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παρα-υπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια;».

«Τσιπρολογία και άγιος ο θεός»

«Με την έναρξη της εβδομάδας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σχετικά με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ειδικότερα, στο σχόλιο που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα “δεν είμαι ο Χάρι Πότερ”». Προσθέτει ότι «με την έναρξη της εβδομάδας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός». Διότι, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, «στο σκεπτικό του Μαξίμου “με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι”. Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κοκ».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα», καθώς «οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη». «Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής του», υποστηρίζει.

Άμεση ήταν η απάντηση κυβερνητικών πηγών στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποστήριξε πως «ο Παύλος Μαρινάκης έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός».

«145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος» σχολιάζουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας: «Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».