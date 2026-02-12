Αντώνης Σαμαράς για τον Αναστάση Παπαληγούρα: «Ήταν έντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος» - Real.gr

Με ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, αποχαιρέτισε τον Αναστάση Παπαληγούρα, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη (12/2).

Η ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά:

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Αναστάση Παπαληγούρα. Οπως είχα την τιμή να είμαι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με τον αείμνηστο πατέρα του, τον Παναγή Παπαληγούρα, είχα την χαρά να είμαι στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ με τον Αναστάση, στις αρχές της Μεταπολίτευσης. Ήταν έντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος. Εκφράζω τα συλληπητήριά μου στους οικείους του.»