Αντώνης Σαμαράς: Η πατρίδα απαιτεί αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη - Real.gr

«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα - χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί», τονίζει σε μήνυμά του με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Ο κ. Σαμαράς συνεχίζει λέγοντας: «Ζητούμενο η ευθύνη ! Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.
2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων!
Για την Ελλάδα της ελπίδας!».