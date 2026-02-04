Αντώνης Σαμαράς: Ο Μητσοτάκης είναι το χάος, η λαϊκή ψυχή της παράταξης πέθανε – Τι είπε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος και τα ελληνοτουρκικά - Real.gr

«Ποιο… Μητσοτάκης ή χάος; Ο Μητσοτάκης είναι το χάος», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο BEST TV.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη όπου τοποθετήθηκε για όλα τα βασικά πολιτικά ζητήματα της επικαιρότητας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST και αναφερόμενος στο δίλημμα που – όπως είπε – προβάλλεται, σημείωσε: «ποιο… Μητσοτάκης ή χάος; Ο Μητσοτάκης είναι το χάος».

Ο πρώην πρωθυπουργός σχολιάζοντας τη δήλωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου «το τζάμπα πέθανε» υποστήριξε: «Γιατροί και εκπαιδευτικοί δεν βρίσκουν πού να μείνουν και ήρθε η δήλωση μιας θρασύτατης βουλευτίνας της ΝΔ, δυστυχώς, που είπε ότι το τζάμπα πέθανε. Να σας πω τι πέθανε; Η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Με αυτή τη νοοτροπία έχει επέλθει μια ψυχική ρήξη με το κόμμα».

Ο Αντώνης Σαμαράς είπε ακόμη, συνεχίζοντας την κριτική του στην κυβέρνηση ότι «μετά από 7 χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Λόγια, λόγια και λόγια. Συνεχώς δικαιολογίες. «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα», «φταίει το βαθύ κράτος», «διαχρονικά προβλήματα», «παθογένειες του συστήματος», πάντα φταίνε οι άλλοι. Καμία σοβαρότητα, μόνο υποσχέσεις».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες καταστάσεις μεταξύ των οποίων, σε όσα έγιναν με το πρωτοφανές περιστατικό να κλείνει ο εθνικός εναέριος χώρος, στα όσα δεν… έγιναν για να θωρακιστεί η Θεσσαλία και επέκρινε τα όσα διαμορφώνονται μέσα από το επιτελικό κράτος. «…Ρεκόρ διαφήμισης για ένα δήθεν επιτελικό κράτος. Ρεκόρ κυβερνητικού αυτοθαυμασμού, με συνεχείς κυβερνητικές δηλώσεις. Ε, εντάξει, δεν θέλουμε άλλα τέτοια ρεκόρ», είπε χαρακτηριστικά.

Στο προβαλλόμενο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος;» ο κ. Σαμαράς τόνισε χαρακτηριστικά: «Ποιο χάος λοιπόν; Το χάος είναι ο κ. Μητσοτάκης! Γιατί δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας. Προκαλεί αστάθεια και μιλάει για ..σταθερότητα!».

Ο κ. Σαμαράς είπε στη συνέχεια πως στόχευση του Κ. Μητσοτάκη είναι η αποχή του κόσμου από τις κάλπες, «ελπίζοντας έτσι σε ένα πλασματικό ποσοστό που θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον».

«Συρόμαστε διαρκώς από τις εξελίξεις»



Στην ατζέντα της συζήτησης ήταν και τα εθνικά θέματα με τον ίδιο να συνυπογράφει τα όσα είπε από την Καλαμάτα ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και να καταθέτει τους προβληματισμούς του, τονίζοντας πως ο κ. Μητσοτάκης «δεν καταλαβαίνει τι κακό κάνει στον τόπο», συναντώντας τον Ερντογάν. Αιτιολόγησε την τοποθέτησή του αυτή με τους διαρκώς επιτεινόμενους αναθεωρητικούς ισχυρισμούς της Τουρκίας, όπως και με τα όσα διαμορφώνονται με τις επ’ αόριστον Navtex.

«…Εμείς όχι μόνο δεν πάμε πουθενά, αλλά απαντάμε πάντα με διπλωματικό… savoir vivre Γεραπετρίτη. Συρόμαστε διαρκώς από τις εξελίξεις», τόνισε ο κ. Σαμαράς.

Τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού



Σε ερώτηση για τη Μαρία Καρυστιανού για τα όσα ακούγονται και εάν τους… ενώνει κάτι σημείωσε πως η κα Καρυστιανού έχει στην πολιτική τα ίδια δικαιώματα που έχει κάθε Έλληνας και πως «αυτό που με ενώνει με την κα Καρυστιανού είναι ο πόνος της απώλειας, ως γονιός. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπική υπόθεση του καθενός».

«Η Ελλάδα θέλει μία νέα αρχή, το σταθμίζω»

Τέλος, στο τι πρόκειται να κάνει στα επόμενά του βήματα σημείωσε με έμφαση πως «..Η Ελλάδα θέλει μια νέα αρχή» και τόνισε πως δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο η χώρα “με την λογική «όλοι εναντίον όλων»”. Υπογράμμισε πως η κατάσταση είναι οριακά κρίσιμη για τη χώρα και πρόσθεσε πως η νέα αρχή «…απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Η κοινωνία πρέπει να είναι αποφασισμένη, να το θέλει. Να το δείξει».

Είπε επίσης πως πρέπει να μείνουν στο παρελθόν οι κακές νοοτροπίες και πως πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες μας υπογραμμίζοντας: «Όλα αυτά, λοιπόν, σταθμίζω. Και φυσικά με πονάει πολύ η Λένα. Λείπει κάθε μέρα. Η Παναγιά να την έχει μαζί της! Μην ανησυχείτε για εμένα, εδώ είμαι. Μιλάω δημόσια και θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια, δεν κρύβομαι. Για την πατρίδα όμως, καλά κάνετε κι ανησυχείτε κι εσείς και ο κόσμος, είναι ελπιδοφόρο. Αυτοί που δεν ανησυχούν είναι το πρόβλημα».