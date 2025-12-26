Απάντηση Δένδια στο τουρκικό ΥΠΑΜ: Η Ελλάδα δεν απειλεί, είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Real.gr

Απαντήσεις στην προκλητική στάση του τουκρικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων, έδωσε σήμερα ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Από τη Σάμο όπου βρέθηκε ο κ. Δένδιας την Παρασκευή -δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στο στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ- ξεκαθάρισε ότι «η πατρίδα μας ουδένα απειλεί. Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο. Δεν έχει διατυπώσει οποιαδήποτε απειλή για κανέναν από τους γείτονες, δεν έχει καταγράψει ούτε εκφράσει την οποιαδήποτε εδαφική η άλλη διεκδίκηση εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας πόσο μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».

«Όμως από την άλλη η χώρα μας είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι συνταγματική υποχρέωση των ενόπλων δυνάμεων της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Αυτές τις άγιες ημέρες η Ελλάδα εκπέμπει μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης βασισμένο στην Ιστορία, στις παραδόσεις της αλλά και ως υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές των Ελλήνων» συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, ο εκπρόσωπος Τύπου, Ζεκί Ακτούρκ, επέμεινε ότι δεν είναι η Τουρκία, εκείνη που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και ότι οι «ισχυρισμοί της Αθήνας για παραβιάσεις του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια στην προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο».