Απάντηση Δούκα σε Μπακογιάννη για τους «χρυσούς κάδους»: Το άγχος του για μια «δήθεν» ρεβάνς τον οδηγεί στο να αυτοεκτίθεται - Real.gr

Αιχμηρή απάντηση στον Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος σήμερα το πρωί κατηγόρησε τον Δήμο Αθηναίων για «χρυσούς κάδους για σκύλους, εν μέσω αυξήσεων και σφράγισης κοινωνικών δομών», έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Συγκεκριμένα η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του πρώην δημάρχου κατηγόρησε τη δημοτική Αρχή ότι αντί για τους κάδους προϋπολογισμού 998.480 ευρώ για σκύλους «θα μπορούσε να έχει κρατήσει ανοιχτό για τα επόμενα 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε επικαλούμενη οικονομική στενότητα!».



Λίγες ώρες αργότερα ο δήμαρχος της Αθήνας απάντησε στον Κώστα Μπακογιάννη τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «συνεχίζουμε με διαφάνεια και πολλή δουλειά», υπογραμμίζοντας πως το άγχος του πρώην δημάρχου για μια ”δήθεν” ρεβάνς «τον οδηγεί στο να αυτοεκτίθεται».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων:

«Το μεγάλο φαγοπότι του κ. Μπακογιάννη τελείωσε. Το άγχος του για μια ”δήθεν” ρεβάνς τον οδηγεί στο να αυτοεκτίθεται.

Ο κ. Μπακογιάννης συνεχίζει τον κατήφορο της παραπληροφόρησης. Μας κουνάει επιδεικτικά το δάχτυλο, την ώρα που έχει χρεώσει τους Αθηναίους με 6 εκ. ευρώ μόνο για τη Βασιλίσσης Όλγας (χωρίς να υπολογίσουμε το φαγοπότι του Μεγάλου Περιπάτου), με 1,5 εκ. ευρώ τις Σχολικές Επιτροπές και 3 εκ. ευρώ την Αναπτυξιακή Αθήνας.

Πάμε να δούμε την αλήθεια.

Για τους κάδους για τα περιττώματα σκύλων:

Το πρώτο του ψέμα καταρρίπτεται από έναν αριθμό: 1.080 ευρώ συν ΦΠΑ, μαζί με την τοποθέτηση. Αυτή είναι η πραγματική τιμή και μάλιστα σε διαδικασία ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού.

Συγγνώμη που πληρώσαμε πολύ φθηνότερα από ό,τι ο ίδιος, επί δημαρχίας του. Ο κάθε κάδος της Πανεπιστημίου που προμηθεύτηκε κόστισε 2.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή, χωρίς την τοποθέτηση. Το ξέρουμε ότι τον στενοχωρεί που προμηθευόμαστε πολύ φθηνότερους κάδους από τους δικούς του και θα πληρώσουμε λιγότερο από τα μισά για αναβαθμισμένη υπηρεσία.

Για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου:

Η αλήθεια για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου είναι επίσης καταγεγραμμένη και όσα ισχυρίζεται ο κ. Μπακογιάννης είναι ανυπόστατα ψεύδη.

Στις 29/07/2025, ο Δήμος Αθηναίων έλαβε εξώδικο από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου στην Αλικαρνασσού 49, η οποία ζητούσε την άμεση παράδοση του κτιρίου. Η κοινή απόφαση που ελήφθη με τους Γιατρούς του Κόσμου είναι η φιλοξενία του Υπνωτηρίου στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων με πλήρη διασφάλιση των 50 κλινών που απαιτεί η λειτουργία του.

Κύριε Μπακογιάννη, το μοναδικό σας άγχος είναι να θολώσετε όλα τα θετικά που γίνονται στην Αθήνα. Σας ενδιαφέρει μόνο μια «δήθεν» ρεβάνς και όχι τα συμφέροντα των πολιτών. Δεν θα σας κάνουμε το χατίρι.

Το μεγάλο φαγοπότι τελείωσε. Εμείς συνεχίζουμε με διαφάνεια και πολλή δουλειά».