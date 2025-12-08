Quantcast
Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο - Real.gr
real player

Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

13:42, 08/12/2025
Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ' όλα» για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ένα 24ωρο μετά την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργου Κώστα Καραμανλή για τις αγροτικές επιδοτήσεις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα», και τον Νίκο Χατζηνικολάου τόνισε: «Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Να δούμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο. Άρα, οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση».

Σε ερώτηση για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων σημείωσε: «Η υγεία του πρωτογενούς τομέα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγάλη αλλαγή η οποία γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επώδυνη, με πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, καθυστερημένη ενδεχομένως, να το δεχτώ όλα αυτά, είναι προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το πρωτογενή τομέα της επόμενης μέρας. Διότι δεν γίνεται, αυτή τη στιγμή, να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται επειδή τα χρήματα χανόντουσαν σε ένα σύστημα το οποίο είχε στηθεί με κανόνες άλλης εποχής, άλλων δεκαετιών. Αυτή η μεταρρύθμιση λοιπόν είναι απαραίτητη, προχωράει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Θα έχουμε όμως σημαντικές πληρωμές οι οποίες θα γίνονται μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Και μιας και με ρωτάτε ευθέως το θέμα των κινητοποιήσεων, εγώ θα ξαναπώ ότι πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα».

Επισήμανε ότι η πόρτα του και του υπουργείου και του αντιπροέδρου είναι πάντα ανοιχτή. «Θα ήταν καλό ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς. Είμαστε ανοιχτοί σε έναν καλόπιστο διάλογο. Τι ζητάμε; να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε με ποιους το μιλούμε και επίσης να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια, η οποία δεν εξυπηρετεί και την προσπάθειά μας να καθίσουμε μαζί να σχεδιάσουμε επόμενα βήματα, τα οποία πρέπει να γίνουν για τον παραγωγικό τομέα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Να δούμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο» ανέφερε.

Επίσης είπε ότι οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση. «Πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, η οποία ειδικά τώρα έρχονται και Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να γίνει με καλή διάθεση».

«Και να θυμηθούμε επίσης ότι όταν είχε γίνει την προηγούμενη φορά, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Λύσαμε το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και της επιστροφής του. Κάναμε ένα πρώτο βήμα ως προς το ρεύμα. Εδώ είμαστε. Αλλά σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με τυφλές διαμαρτυρίες, οι οποίες τελικά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να στρέψουν και την υπόλοιπη κοινωνία απέναντι στους αγρότες και να χαθεί η ουσία. Η ουσία είναι να δούμε και να σχεδιάσουμε ποια είναι η επόμενη μέρα για τον πρωτογενή τομέα» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

15:32 08/12
Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

13:42 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

13:20 08/12
Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

15:15 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12

Ροή Ειδήσεων

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

16:30 08/12
Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

16:23 08/12
Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

16:15 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

16:00 08/12
Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

15:59 08/12
Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

15:45 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

15:39 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved