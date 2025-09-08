Μυλωνάκης για Κωνσταντοπούλου: «Προσπαθεί να δημιουργήσει το δικό της πολιτικό παραμύθι» - Real.gr

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, απάντησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ανάρτησή του στα social media, η οποία τον είχε κατηγορήσει για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μυλωκάνης με ανάρτησή του έκανε λόγο για φαντασιακά συμπεράσματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τα οποία προσπαθεί να δημιουργήσει το νέο πολιτικό της παραμύθι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

Μια σημαντική κοινοβουλευτική εξέλιξη των τελευταίων ετών που έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη αφορά τη συνέπεια που δείχνει η Κυβέρνηση στην απάντηση των Επικαίρων Ερωτήσεων.

Εποχές κατά τις οποίες μεγάλος αριθμός Επικαίρων Ερωτήσεων έμεναν αναπάντητες, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να συντρέχουν σε καμία περίπτωση οι προϋποθέσεις του Κανονισμού της Βουλής περί δικαιολογημένου κωλύματος, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, για να απαντήσει ένα μέλος της Κυβέρνησης σε οποιαδήποτε επίκαιρη ερώτηση πρέπει να έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Και αν υπάρχουν περιπτώσεις συναρμοδιότητας περισσοτέρων υπουργείων, οι επίκαιρες ερωτήσεις απαντώνται και οφείλουν να απαντώνται έστω κατά το μέρος της αρμοδιότητας που αφορά στον ερωτώμενο Υπουργό.Είναι όμως προφανές ότι Ερωτήσεις που εκφεύγουν απολύτως της αρμοδιότητας της Κυβέρνησης δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Επίκαιρη Ερώτηση που μου υπέβαλλε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με την οποία απαγγέλλει κατηγορίες για «σειρά ποινικών αδικημάτων, κακουργηματικής και πλημμεληματικής φύσεως» και ερωτά αν γνωρίζω συνομιλίες βουλευτών και το περιεχόμενο τους από παρακολούθηση των βουλευτών ή από παρακολούθηση των απορρήτων ερευνών των οργάνων της Δικαιοσύνης και σε ποια μορφή διατηρώ δήθεν τις σχετικές πληροφορίες, είναι μια τέτοια περίπτωση.

Στην πραγματικότητα η Ερώτηση της κας Κωνσταντοπούλου δεν είναι καν Ερώτηση.

Ακολουθεί τη γνωστή τακτική της.

Εντοπίζει αστήρικτα δημοσιεύματα, σπέρνει μια θεωρία, την αναπαράγει μόνη της στη Βουλή και σε όποιο άλλο βήμα διαθέτει, παίρνει μετά τις δικές της μαρτυρίες ως δεδομένο αδιαπραγμάτευτο, φτιάχνει κατηγορητήρια και στη συνέχεια καταδικάζει όποιον θεωρεί ότι είναι εμπόδιο στα σχέδια της.

Όλα αυτά στο βωμό της μικροπολιτικής σκοπιμότητας.

Η Κα Κωνσταντοπούλου έχει βγάλει τα φαντασιακά συμπεράσματα της και προσπαθεί να δημιουργήσει το νέο πολιτικό της παραμύθι.

Είναι προφανές ότι η απόπειρα επανεμφάνισης πρώην συντρόφων της, εύλογα της δημιουργεί μεγάλη πίεση και την σπρώχνει σε νέες ακραίες θεωρίες.

Τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζει την αλήθεια, καθώς ακριβώς πριν από μια εβδομάδα, απάντησα σχετικά με το δήθεν «υπόμνημα» που είχα λάβει από κάποιο δήθεν «σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ» σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου, συνεχίζει την εκστρατεία παραπληροφόρησης.

Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων.

Κανένα «υπόμνημα» δεν έλαβα από «σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ». Υπήρξε η αποστολή ενός άτυπου ενημερωτικού σημειώματος για λόγους δικής μου πληροφόρησης περί της διαδικασίας πληρωμών και αγροτικών ενισχύσεων, που μου έστειλε τον Ιούνιο του 2025 ειδικός επί των αγροτικών θεμάτων συνεργάτης μας στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Και ήταν απολύτως εύλογο να ζητήσω να ενημερωθώ για ένα θέμα που κυριαρχούσε στην επικαιρότητα την περίοδο εκείνη.

Πάρα το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί της Κας Κωνσταντοπούλου είναι ανάξιοι απάντησης, δεν έχω μάθει να αφήνω σε κανέναν το χώρο να δημιουργεί σκιές.

Ως εκ τούτου της απαντώ στην ανάρτηση της και όχι στην Επίκαιρη Ερώτηση της, καθώς είναι εκτός Κανονισμού της Βουλής και έχοντας υπηρετήσει ως Γενικός Γραμματέας της Βουλής επί πέντε έτη, θεωρώ ανεπίτρεπτο να ευτελίζουμε τις διαδικασίες στο βωμό των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Όλες οι αναφορές της Κας Κωνσταντοπούλου είναι ψευδείς και άκρως συκοφαντικές.

Όλα τα δήθεν ερωτήματα της είναι άνευ αντικειμένου και παντελώς αστήρικτα και ατεκμηρίωτα. Χωρίς κανένα πραγματικό δεδομένο.

Καμία ενημέρωση δεν είχα και κανέναν δεν ενημέρωσα για το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στη Βουλή και αφορά δικαστική έρευνα του 2022 που έχει συσχετιστεί με έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που είναι σε εξέλιξη.

Της θυμίζω δε ότι το 2022 υπηρετούσα στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής.

Θεωρώ φυσικά άνευ σχολιασμού τους δια του ερωτήματος συκοφαντικούς ισχυρισμούς της ότι δήθεν παρακολουθώ ακόμη και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, που διενεργούν την έρευνα τους, σε συνέχεια των ερευνών που έχει ξεκινήσει από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Αντιθέτως, η ελληνική Πολιτεία συνεργάζεται άψογα με το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει διαπιστώσει την τέλεση της οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης, μπορεί να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Αλλά δεν μπορεί να ευτελίζει τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρουσιαζόμενη ως δημόσια κατήγορος.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε το ποθετηθεί με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας ουσιαστικά στη «δήλωση Μυλωνάκη ότι είναι “αναρμόδιος” να απαντήσει στην Επίκαιρη Ερώτηση που του κατέθεσε για την εμπλοκή του στις παρακολουθήσεις συνομιλιών βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας, η πρόεδρος του κόμματος έγραψε:

«Αυτή είναι η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα την περασμένη Δευτέρα 1/9/25 στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό κ. Μυλωνάκη. Στον στενότερο συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Με ευθείες ερωτήσεις που αφορούν την εμπλοκή του σε κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις, με παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και της μυστικότητας των Εισαγγελικών Ερευνών για τον #ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εμπλοκή που καταγράφεται σε δημοσιεύματα που τον κατονομάζουν εδώ και μήνες και δεν έχουν διαψευστεί. Και λένε ότι τον Ιούνιο του 2024 κάλεσε στο Μαξίμου 2 βουλευτές της ΝΔ και τους είπε ότι δεν θα υπουργοποιηθούν, γιατί έχει πιάσει ο κοριός τις συνομιλίες τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλοκή που επιβεβαιώθηκε και από τον κυβερνητικό βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο σε δημόσια συνέντευξή του στο Kontra, όπου είπε ξεκάθαρα όχι μόνον ότι τον πήραν από το Μαξίμου και του είπαν ότι παρακολουθείται, αλλά και ότι του είπαν και ποιος αριθμός παρακολουθείται, κι ακόμη ότι ισχύουν τα σχετικά δημοσιεύματα.

Τι οφείλει να κάνει ένας Υπουργός και μάλιστα Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ όταν τον ρωτά βουλευτής και Αρχηγός Κόμματος για δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε αξιόποινες πράξεις παρακολούθησης συνομιλιών και εισαγγελικών ερευνών; Μα, να έρθει στη Βουλή να απαντήσει. Και να εξηγήσει. Ή να διαψεύσει. Ο κ. Μυλωνάκης τι έκανε; Το σκέφτηκε 5 μέρες και χθες Παρασκευή δήλωσε…αναρμόδιος! Πρόκειται για πλήρη ομολογία εμπλοκής. Και πλέον το θέμα μπαίνει σε νέο πλαίσιο, όπως καταλαβαίνουν όλοι. Η συνέχεια προσεχώς…».



Υπενθυμίζεται ότι την 1/9/25 η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε την εξής Επίκαιρη Ερώτηση στον κ. Μυλωνάκη:

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ

κ. Γιώργο ΜΥΛΩΝΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Η εμπλοκή σας, με εντολή Πρωθυπουργού, σε παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και των δικαστικών-εισαγγελικών ερευνών, κατά κατάχρηση εξουσίας, σχετιζόμενη με το σκάνδαλο-κακούργημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με επανειλημμένα δημοσιεύματα, που δεν έχουν διαψευσθεί μέχρι σήμερα, τον Ιούνιο 2024, σχετικά με τον Ανασχηματισμό που έλαβε χώρα μετά τις Ευρωεκλογές της 9 Ιουνίου 2024, και ενώ ασκούσατε και τότε τα χρέη που και σήμερα ασκείτε, ήτοι αναπληρώνετε τον Πρωθυπουργό ως μέλος της Κυβέρνησης που έχετε δώσει και τον προβλεπόμενο όρκο και εδρεύετε στο Μέγαρο Μαξίμου, ενημερώσατε 2 μέλη της Νέας Δημοκρατίας και της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας ότι, ενώ υπήρχε πρόθεση υπουργοποίησής τους από τον Πρωθυπουργό, αυτή δεν θα υλοποιείτο, διότι υπήρχαν καταγραφές συνομιλιών τους που τους ενέπλεκαν στο Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα δημοσιεύματα αυτά έχουν επανειλημμένα αναδημοσιευθεί καθ’ όλη την τελευταία περίοδο, χωρίς να έχετε αντιδράσει ή διαψεύσει και χωρίς να έχουν διαψευσθεί από οποιονδήποτε, ούτε από τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, το γεγονός της εκ μέρους σας ενημέρωσης βουλευτών για την απόφαση μη υπουργοποίησής τους, λόγω των συγκεκριμένων στοιχείων, αποδεικνύει και την πλήρη γνώση του Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή του κ. Μητσοτάκη, όλων των λεπτομερειών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων, εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Αποδεικνύει επίσης την δράση του κ. Μητσοτάκη προς συγκάλυψη των ευθυνών και διαχείριση των πολιτικών ζημιών.

Πέραν της μη διάψευσης των δημοσιευμάτων, υπήρξε πρόσφατη ηχηρή επιβεβαίωση αυτών από τον παραιτηθέντα Υφυπουργό Χρήστο Μπουκώρο, ο οποίος σε δημόσια συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό επιβεβαίωσε ότι είχε ενημερωθεί για την ύπαρξη στοιχείων εναντίον του και για τη μη υπουργοποίησή του, σε προηγούμενο χρόνο, εξαιτίας των στοιχείων αυτών.

Η εκ μέρους σας γνώση πληροφοριών που ανάγονται στο απόρρητο των επικοινωνιών και των δικαστικών ερευνών και η ανάμειξή σας σε διακίνηση των πληροφοριών αυτών προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, προφανώς με πρωθυπουργική εντολή και προδήλως εκτός κάθε ορίου Κυβερνητικής και Πρωθυπουργικής δράσης, συγκροτεί σειρά ποινικών αδικημάτων, κακουργηματικής και πλημμεληματικής φύσεως, ενώ επιβεβαιώνει και σημαντικό κομμάτι των κατηγοριών που ήδη έχουν διατυπωθεί από την Ευρωπαική Εισαγγελία.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ

Η γνώση σας για τις συνομιλίες των βουλευτών και το περιεχόμενό τους προέρχεται από παρακολούθηση των βουλευτών ή από παρακολούθηση των απορρήτων ερευνών των εντεταλμένων οργάνων της Δικαιοσύνης ή και τα 2;

Για πόσους και ποιους βουλευτές συνολικά είχατε τις πληροφορίες αυτές ως προς τις συνομιλίες τους σχετικά με τα κακουργήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή και με άλλα θέματα και τι πράξατε σχετικά;

Σε ποια μορφή και πού διατηρούνται οι πληροφορίες που αφορούν τις σχετικές

συναντήσεις και επικοινωνίες σας με βουλευτές ως προς το περιεχόμενο των συνομιλιών τους; Έχουν αναφερθεί στις αρμόδιες Αρχές;