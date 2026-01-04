Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: Ο πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος - Real.gr

Το Γραφείο Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απάντησε στις κυβερνητικές πηγές και ανέφερε πώς ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε φιλότιμα να «μαζέψει» την ολέθρια δήλωση του Πρωθυπουργού.

«Κατανοούμε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, όταν καλείται να υπερασπιστεί μια βαθιά ανιστόρητη και ντροπιαστική δήλωση.

Ας μην το κάνει, όμως, με ψέματα. Δεν απευθύνεται σε Λωτοφάγους.», πρόσθεσε στη απάντησή της η Χαριλάου Τρικούπη και τόνισε: «Ο Πρωθυπουργός επέλεξε συνειδητά να μην εγείρει κανένα θέμα νομιμότητας και είναι βαριά εκτεθειμένος για την απομάκρυνση από τις ρίζες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας».