Απάντηση Τσίπρα στον Στουρνάρα: «Να διαβάσει την... Ιθάκη» - Real.gr

Συνεχίζεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιάννη Στουρνάρα, με το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού να απαντά στην τελευταία ανάρτηση του κεντρικού τραπεζίτη.

Ειδικότερα, το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, θεωρεί ότι η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα προς εκείνον και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση που έχει ο κόσμος, ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της «Ομάδας Αλήθειας» παρά για Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα από την Αμαλίας σχολιάζουν τα εξής:

«Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Α.Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ.

Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο.

Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ.»

Υπενθυμίζεται πως ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, στη συνέντευξή του στην «Ομάδα Αλήθειας», την οποία ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε με ανάρτησή του το πρωί της Παρασκευής (13/2) , προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις ως προς τη ρήξη που είχε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την Τράπεζα Αττικής

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση για το τι είχε συμβεί με την Τράπεζα Αττικής, ξεκίνησε επισημαίνοντας ότι αρχικά υπήρξε μια καλή περίοδος συνεννόησης. Ανέφερε, «περάσαμε μια καλή περίοδο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, χάρη και στις προσπάθειες του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Χουλιαράκη. Μην ξεχνάτε ότι τον Χουλιαράκη τον έχω σύμβουλο σήμερα. Δεν ξεχνώ. Θυμάμαι όμως πότε ξεκίνησε πάλι η καταιγίδα».

Στη συνέχεια περιέγραψε τη διαφωνία για το μέλλον της Τράπεζας Αττικής. «Διαφωνήσαμε για το τι έπρεπε να γίνει με την Τράπεζα Αττικής. Εμείς διαπιστώσαμε ότι στην Τράπεζα Αττικής γίνονταν περίεργα πράγματα σε ό,τι αφορά τον δανεισμό. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να ξηλώσουμε την τότε διοίκηση, όπως κάθε επόπτης έχει δικαίωμα να κάνει, αφαιρώντας το “fit and proper”, διότι υποπτευόμασταν ότι γίνονταν ακατάλληλες χορηγήσεις δανείων», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, υπήρξε συμφωνία με την κυβέρνηση για την αναζήτηση νέας διοίκησης, δεδομένου ότι βασικός μέτοχος μέσω ΙΚΑ ήταν το Δημόσιο, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος είχε τον εποπτικό ρόλο. «Έβαλα εγώ έναν εκπρόσωπο, ο πρωθυπουργός έναν εκπρόσωπο, ο κύριος Δραγασάκης έναν εκπρόσωπο. Σφίξαμε τα χέρια», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως περιέγραψε, αργότερα διαπίστωσε ότι είχαν τοποθετηθεί άλλα πρόσωπα από εκείνα που είχαν συμφωνηθεί.

«Αναθέσαμε σε headhunter να μας βρει διοίκηση. Βρέθηκε, συμφωνήσαμε. Θυμάμαι ότι πήρα το αεροπλάνο για Φρανκφούρτη. Μόλις προσγειώθηκα και άνοιξα το κινητό μου, είδα στα sites ότι αναλαμβάνουν τη διοίκηση δύο άτομα άσχετα με όσα είχαμε συμφωνήσει».

Επικοινώνησε με τους Τσακαλώτο και Δραγασάκη, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, δήλωσαν άγνοια. Στη συνέχεια μίλησε με τον τότε πρωθυπουργό, ο οποίος του ανέφερε ότι υπήρξε διαφωνία με τα αρχικά πρόσωπα. Ο κ. Στουρνάρας τότε του επεσήμανε ότι τα νέα ονόματα δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, καθώς στο παρελθόν τους είχε αφαιρεθεί το «fit and proper», γεγονός που, όπως τόνισε, δεν επέτρεπε στην Τράπεζα της Ελλάδος να τα εγκρίνει.

Την επόμενη ημέρα, έγινε έλεγχος στο γραφείο της συζύγου του από το ΣΔΟΕ και την Οικονομική Αστυνομία.

«Στις 9 το πρωί με πήρε τηλέφωνο η σύζυγός μου και μου είπε: “Έχει έρθει όλο το κράτος στο γραφείο μου ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία”. Κατάλαβα ότι δεν ήταν τυχαίο», ανέφερε. Αυτό έγινε ενώ συνεδρίαζε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων. Όπως είπε ο κ. Στουρνάρας, έβαλε τη σύζυγό του σε ανοιχτή ακρόαση. «Είμαι πεντακάθαρη. Μη διανοηθείς να κάνεις πίσω». Τελικά, όπως τόνισε, η απόφαση για την απομάκρυνση της διοίκησης της Τράπεζας Αττικής προχώρησε κανονικά και «απαγορεύσαμε να δοθεί οποιοδήποτε δάνειο μέχρι να μπει νέα διοίκηση».

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε πως είχε τρεις επιλογές: να επιμείνει, να παραιτηθεί ή να αποδεχθεί τις κυβερνητικές επιθυμίες.

«Αποφάσισα να συνεχίσω στον δρόμο της αρετής», είπε, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του κεντρικού τραπεζίτη επιβάλλει την τήρηση του καθήκοντος, ακόμη και υπό πίεση.

Λίγες ημέρες αργότερα, όπως περιέγραψε, συμμετείχε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εν μέσω δημοσιευμάτων και διεθνούς προβολής της υπόθεσης. «Μπαίνοντας στην αίθουσα, ο Μάριο Ντράγκι είπε “σηκωθείτε όρθιοι” και με χειροκρότησαν. Είπαν ότι αυτό ακριβώς σημαίνει ανεξαρτησία κεντρικού τραπεζίτη», σημείωσε.

Κλείνοντας, σχολίασε ότι «όταν έρθει η ώρα, πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις τη θέση που κατέχεις».