Απάντηση ΥΕΘΑ στην Τουρκία: Πράττουμε το αυτονόητο, η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν αγνοούμε το casus belli - Real.gr

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχολίασαν τις σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

«Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί ως ”πρόκληση” από οιονδήποτε. Δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (casus belli).

Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε.

Είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας».