Aπάντηση ΥΠΕΞ στον Μίτσοσκι: Καμία προσπάθεια αλλοίωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν θα γίνει αποδεκτή - Real.gr

Την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών προκαλέσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι στην ουσία έχει επαναφέρει το όνομα «Μακεδονία» μετά τις επικρίσεις τις αντιπολίτευσης ότι «κανείς δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί, επειδή είχε υποσχεθεί ότι θα ακυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών».

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «καμία προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν θα γίνει αποδεκτή».

Συμπληρώνει ότι «η Συμφωνία είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Υπενθυμίζουμε ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι “Βόρεια Μακεδονία”, όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο».

«Κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά.

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών.

Στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική.

Η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας».

Οι δηλώσεις Μίτσκοσκι

Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σχολιάζοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του φιλοκυβερνητικού τηλεοπτικού σταθμού “SITEL”, τις επικρίσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, SDSM, εναντίον του, ότι δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί κανείς, καθότι, μεταξύ άλλων, είχε υποσχεθεί ότι θα ακυρώσει την Συμφωνία των Πρεσπών, είπε ότι, στην πράξη, έχουν επαναφέρει το όνομα («Μακεδονία»).

Ως επιχείρημα δε ότι αυτό ισχύει στην πράξη, υπέδειξε τον ηγέτη του SDSM, Βένκο Φιλίπτσε, ο οποίος, όπως είπε, σε δημόσιες εμφανίσεις του χρησιμοποιεί συνεχώς τον όρο «Μακεδονία».

«Βλέπω τώρα ότι λένε πως κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Μίτσκοσκι… είπε ότι θα επαναφέρει το όνομα, θα ακυρώσει τη Συμφωνία (των Πρεσπών) … Να, λοιπόν, το επαναφέραμε (το όνομα). Μάλιστα, ακόμη και ο Βένκο, που από το στόμα του έβγαινε μόνο το “βόρεια”, τώρα χρησιμοποιεί το “Μακεδονία”», σημείωσε ο Μίτσκοσκι.

Το ίδιο ισχύει και για άλλους εκπροσώπους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι, όπως τόνισε ο ίδιος, παρουσιάζονται σήμερα ως οι μεγαλύτεροι πατριώτες, παρότι κατά τη διάρκεια της άσκησης της εξουσίας εκ μέρους τους επετεύχθη η Συμφωνία των Πρεσπών με την Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία η χώρα άλλαξε το συνταγματικό της όνομα σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

«Ακόμα και το SDSM, το οποίο υπέγραψε τέτοιες συμφωνίες συνθηκολόγησης, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, και αποδέχτηκε τη συνθηκολόγηση με τη Βουλγαρία, σήμερα είναι οι μεγαλύτεροι πατριώτες. Νομίζει κανείς ότι θα ξεκινήσουν να κατακτήσουν εδάφη. Τόσο πολύ βγαίνει από τα στόματά τους το “Μακεδονία”. Ούτε μία φορά δεν είπαν “βόρεια”. Ως εκ τούτου, το επαναφέραμε (το όνομα)», είπε ο Πρωθυπουργός Μίτσκοσκι.

Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούν το «βόρεια» δεν σημαίνει ότι το επίσημο όνομα της χώρας δεν είναι «βόρεια», ο Πρωθυπουργός Μίτσκοσκι, έχοντας κατά νου τους ισχυρισμούς του SDSM ότι η χώρα θα δεχθεί απορριφθέντες αιτούντες άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο (σχ. Επισκ. Τύπου με ΑΠ: 264/09.12.2025), απάντησε ως ακολούθως:

«Σίγουρα δεν σημαίνει (σ.σ. δεν σημαίνει ότι δεν είναι), αλλά θέλω να πω ότι ασκούν κακή, ψευδή εκστρατεία που εκ νέου θα τους γυρίσει μπούμερανγκ στις εκλογές. Θα είμαι ειλικρινής και θα επαναλάβω ότι χρειαζόμαστε μια ώριμη αντιπολίτευση (…)».