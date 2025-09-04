«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ - Real.gr

Την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας ακύρωσε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, καταγέλλοντας ότι δέχτηκε απειλές ακόμη και για πυροβολισμό.

Η ανάρτηση του στα social media:

«Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου. Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά.

Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη.

Η περιοδεία μου συνεχίζεται».

Σε άλλη ανάρτησή του, νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Άδ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στα πεπραγμένα του υπουργείου Υγείας όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας, τονίζει:

– 77% των οργανικων θέσεων ειναι καλυμμένες (στις 725 οργανικές θέσεις, 558 υπηρετούντες, εκ των οποίων 406 μόνιμοι)

– Πληρότητα: 48%

– Σε σχέση με το 2019, υπηρετούν + 9 ιατροί (103 vs 94), +4 νοσηλευτές (306 vs 302), -75 άτομα λοιπό προσωπικό (125 vs 200)

*Η μεγάλη μείωση του λοιπού προσωπικού οφείλεται στην αποχώρηση των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν ΣΟΧ (καθαριότητα – σίτιση – φύλαξη).

* Για τις εν λόγω υπηρεσίες το νοσοκομείο έχει ήδη συνάψει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες.

– Προσλήψεις & διορισμοί *ιατρικού προσωπικού* Ιούλιος 2019 – Δεκέμβριος 2024: 33 μόνιμοι, 19 επικουρικοί, 3 με ΑΠΥ + 116 ειδικευόμενοι

– Προκηρυγμένες θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ Ιούλιος 2019 – Απρίλιος 2025: *94*, εκ των οποίων οι 44 απέβησαν άγονες

– *Προκήρυξη Απριλίου (539 θέσεις)* –Προκηρυγμένες θέσεις/ εκδήλωση ενδιαφέροντος:

1 θέση Παιδιατρικής Επιμελητή Α΄ – 3 αιτήσεις

1 θέση Ακτινολογίας Επιμελητή Β’ – 1 αίτηση

1 θέση Μαιευτικής & Γυναικολογίας Επιμελητή Β’ – 9 αιτήσεις

3 θέσεις για το ΤΕΠ Επιμελητή Β’ – 3 αιτήσεις

1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Διευθυντή – 0 αιτήσεις

1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Α’ – 0 αιτήσεις

2 θέσεις Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Β’ – 0 αιτήσεις

2 θέσεις για τη ΜΕΘ Επιμελητή Β’ – 2 αιτήσεις

2 θέσεις Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας Επιμελητή Β’ – 2 αιτήσεις

1 θέση Δερματολογίας Επιμελητή Β’ – 2 αιτήσεις

1 θέση ΩΡΛ Επιμελητή Α’ – 4 αιτήσεις

1 θέση Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας Επιμελητή Β’ – 4 αιτήσεις

1 θέση Χειρουργικής Επιμελητή Β’ – 2 αιτήσεις

1 θέση Παθολογικής Ογκολογίας Επιμελητή Β’ – 0 αιτήσεις

1 θέση Νευροχειρουργικής Επιμελητή Β’ – 2 αιτήσεις

– Προσλήψεις & διορισμοί *νοσηλευτικού προσωπικού* Ιούλιος 2019 – Δεκέμβριος 2024: 40 μόνιμοι, 72 επικουρικοί + 14 ειδικευόμενοι

– Προκηρυγμένες θέσεις νοσηλευτικού & λοιπού προσωπικού Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2025: 61

– Ενταγμένο σε προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας Α, για τους υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ

– Ο προϋπολογισμός το 2019 διαμορφώθηκε στα 8,1 εκατ ευρώ, ενώ το 2024 στα 13 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 59,7%.

«Κατόπιν όλων αυτών έχει νόημα πιστεύετε να πάω σε αυτό το Νοσοκομείο, ενώ και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι κανένας Υπουργός δεν έχει ασχοληθεί με αυτό ειδικά το Νοσοκομείο περισσότερο από μένα και να τους δώσω την ευκαιρία να κάνουν όλες αυτές τις ασχήμιες;» καταλήγει ο υπουργός Υγείας τονίζοντας πως θα συνεχίσει τις επισκέψεις του στις δομές Υγείας της Βόρειας Ελλάδας.

Τι είπε ο Αδ. Γεωργιάδης στον realfm 97,8 για τα προβλήματα στο ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στον realfm 97,8 και την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη, για το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης σε παραλία στην Αίγινα αλλά και για το νέο περιστατικό με τραυματισμό γυναίκας που μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας.

Αρχικά ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι «στην Αίγινα έχουμε 3 οδηγούς. Έχουμε ανοίξει θέση για να πάρουμε τέταρτο και πέμπτο. Έχουμε ζητήσει να πάρουμε επικουρικό; Ναι. Έχουμε ζητήσει να πάρουμε με μπλοκάκι; Ναι. Έχει έρθει κανείς; Όχι. Εγώ να πάω να κάνω τον οδηγό στην Αίγινα δεν γίνεται. Επειδή έχουμε 3 οδηγούς και για να βγαίνουν και τα ρεπό τους, οι οδηγοί δεν είναι σε υπηρεσία, σταματημένοι στο Κέντρο Υγείας, αλλά είναι σε υπηρεσία on call. Δηλαδή είναι σε υπηρεσία από το σπίτι τους. Αυτό σημαίνει ότι τους παίρνουν τηλέφωνο από το Κέντρο Υγείας και υπάρχει το χρονικό κενό μέχρι να τους βρουν ώστε να πάνε στο Κέντρο Υγείας να πάρουν το ασθενοφόρο και να μεταβούν στο περιστατικό. Αυτή είναι η περίπτωση με την κυρία που έβγαλε τον ώμο της. Πήγε το ασθενοφόρο στην εκκλησία να πάρει την κυρία, αλλά με καθυστέρηση 45 λεπτών. Σε αυτό το διάστημα ωστόσο πήγε η κυρία με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες».

Σε ερώτηση για το πόσους οδηγούς ασθενοφόρων πρέπει να έχει το νησί, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι «η Αίγινα πρέπει να έχει 5 οδηγούς» και στη συνέχεια περιέγραψε τι ισχύει για τους μισθούς.

«Ένας οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Αιγίνης παίρνει καθαρό μισθό 1.350 ευρώ. Για το Δημόσιο είναι υψηλός μισθός. Για την Αίγινα της κυβέρνησης Μητσοτάκη όπου ο τουρισμός πήγε πολύ καλά, είναι κακός μισθός γιατί όλοι δίνουν υψηλότερους μισθούς. Επειδή πάνε καλά, έχουν αυξήσει και τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, είναι δύσκολο για κάποιον να πάει με χαμηλότερο μισθό. Αυτά είναι συνέπειες της επιτυχίας μας, όχι της αποτυχίας μας. Το 2012 που ήμουν υπουργός όταν έκανες πρόσκληση για να πάρεις οδηγό στην Αίγινα, για μία θέση, έρχονταν 100 καθώς δεν έβρισκαν αλλού δουλειά. Σήμερα δεν έρχεται κανένας γιατί έχουν πολύ καλύτερα αμειβόμενες δουλειές αλλού. Αυτές είναι οι συνέπειες της επιτυχίας μας».

Για το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «έχει ολοκληρωθεί και περιμένω να μου επιδοθεί. Θα υπάρξουν αλλαγές διοικητικές στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο προτού λάβω το πόρισμα. Αυτά στα οποία κατέληξε η ΕΔΕ, θα γίνουν».

