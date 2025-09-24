Με απίστευτες καταγγελίες άρχισε την κατάθεσή του ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας ο οποίος αποχώρησε επεισοδιακά από τον Οργανισμό λίγο μετά τον διορισμό του λόγω σύγκρουσης με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο κ. Σαλάτας στοχοποίησε την πρώην διευθύντρια του Οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου -υποστήριξε ότι στον Οργανισμό την αποκαλούσαν «υπέρτατη»- λέγοντας ότι την κατήγγειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για 20 αδικήματα αλλά τον αγνόησαν.

Πρόσθεσε δε ότι κατά την άποψή του η κα Τυχεροπούλου λειτουργώντας ως συνεργάτιδα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ως ειδική επιστήμονας κατεύθυνε την έρευνα ώστε να μην ερευνηθεί η περίοδος 2022-2023 κατά την οποία η ίδια είχε και τις δύο διευθύνσεις στον Οργανισμό.

«Μπήκα στον Οργανισμό και βρήκα μηνύσεις του τεχνικού συμβούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκα μηνύσεις μεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών. Μηνύτρια και μηνυόμενη ήταν η κυρία Τυχεροπούλου την οποία είχε επιλέξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ως ειδική επιστήμονα.

Με πήρε τηλέφωνο η κα Κυβέλου, εισαγγελέας εφετών, η οποία είναι συντονίστρια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την οποία γνώριζα από παλιά. Της είπα ότι αυτή που επιλέξατε (σ.σ Τυχεροπούλου) πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει.Έχει πειθαρχικά και ένα ποινικό αδίκημα» είπε αρχικά ο κ. Σαλάτας.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ συνέχισε λέγοντας ότι λίγο καιρό αργότερα η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου εκεί. «Αυτό σήμαινε ότι η κα Τυχεροπούλου θα είχε ανακριτικά καθήκοντα. Κοιτάζω τον φάκελο και είδα ότι δεν έχει τα τυπικά προσόντα» πρόσθεσε.

Ο κ. Σαλάτας ως ιστορικό περιέγραψε ότι ο κ. Σημανδράκος το 2022 μέσα σε δέκα ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του διεπίστωσε ότι η κα Τυχεροπούλου η οποία ήταν προϊσταμένη στο τμήμα εκπαίδευσης ήταν ικανή να γίνει προσωρινή διευθύντρια της πιο νευραλγικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι κάποια στιγμή η κα Τυχεροπούλου ανέλαβε και τις δύο πιο νευραλγικές διευθύνσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. “Βρίσκω ότι η κα Τυχεροπούλου έχοντας πάντοτε το τεκμήριο αθωότητας φαίνεται να έχει διαπράξει δέκα πλημμελήματα και έξι κακουργήματα. Αποδεικνύονται εξ εγγράφων αυτά που λέω. Στέλνω δεύτερη επιστολή με άλλο αδίκημα κακούργημα και λέω τις ευθύνες που έχει ο κ. Πασχάλης

Δεν μπορεί να αγνοεί τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν λέει ότι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διωχθεί για 17 αδικήματα. Και μετά βρήκα και άλλα αδικήματα» πρόσθεσε.

Ο κ. Σαλάτας υποστήριξε ότι συκοφαντήθηκε σκαιότατα από ανακοινώσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ότι παρακώλυση τον έλεγχο.

Είναι αδιανόητο ένας Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει στους συναδέλφους του εισαγγελείς ότι ένα άτομο έχει κάνει 17 αδικήματα και να με αγνοούν”. Υποστήριξε ότι ο κ. Πασχάλης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πίεζε τον κ. Τσιάρα να παρανομήσει ζητώντας την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου. «Πράγματα παρανοϊκά για μένα» είπε .

Αναφερόμενος στην περίοδο του 2022-2023 ο κ. Σαλάτας αναρωτήθηκε: «Υπήρχε σκάνδαλο πριν, το 2022-2023 έγινε αγρανάπαυση και ξαναήρθε μετά το σκάνδαλο; Γιατί έγινε επιλεκτική ανακριτική διαδικασία;

Σε αυτή την περίοδο παντοκράτωρ ήταν η Τυχεροπούλου. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ; Αδιαμφισβήτητη. Για τα 20 αδικήματα τα οποία δεν με καλεί κανένας να καταθέσω είναι σαν να μη μιλάω. Πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει εχέγγυα αμεροληψίας σε αυτά που λέει;

Το 2022-2023 κατέρρευσε ο οργανισμός. Πράγματα που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι γίνονται» είπε.

Απίστευτες ατάκες από τον Νίκο Σαλάτα

Η κατάθεση του κ. Σαλάτα συνεχίστηκε με σειρά απίστευτων αναφορών αλλά και μια μεγάλη σύγκρουση με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Ορισμένες από τις ατάκες του κ. Σαλάτα:

«Η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει κάνει κακουργηματική καραμπινάτη κατάχρηση εξουσίας”»

«Υπήρξαν πληρωμές με βάση πιστοποιήσεις από φορείς των οποίων ήρθη η άδεια»

«Αν ασχολείτο η ευρωπαϊκή εισαγγελία με το 2022-2023 θα είχε συλλάβει την κα Τυχεροπούλου»

«Υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά βγαίνει μόνο ένα μέρος . Άφησαν απ έξω τα σκάνδαλα 2022-2023. Και για αυτό υπάρχει σκάνδαλο των εισαγγελέων».

«Ο κ. Μυλωνάκης με καρατόμησε. Μίλησα με τον κ. Μυλωνάκη. Δεν του άρεσε η δική μου τοποθέτηση. Εγώ είπα ότι δεν μπορώ να δεχθώ την κατηγορία πως παρακώλυσα τον έλεγχο. Αν δεν αντιδρούσα θα καθιστούσα εαυτόν ένοχο. Και μου λέει ο κ. Μυλωνάκης η πολιτική και λοιπά. Να βρείτε πολιτικό του λέω».

Προς τη Μ. Αποστολάκος: «Δεν γνωρίζετε ότι ήμουν επικεφαλής στον χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης στη Δικαιοσύνη»

«Η απάτη έγινε επιδημία . Αν την απάτη δεν την πιάσεις από την αρχή γίνεται επιδημία. Μεγεθύνθηκε η απάτη το 2022-2023 Η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη μιλά για 2022-2023»

«Δεν με έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας»

«Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας ζήτησε ενημέρωση για όσα κατήγγειλα και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ συνέλεξε τα στοιχεία δεν τα έστειλε».

«Οι εισαγγελείς που έβγαλαν γλώσσα και σήκωσαν μύτη στο κράτος δικαίου θα την πληρώσουν στο τέλος».

«Δεν με άφησαν να σώσω τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι πολλοί που δεν θέλουν να σωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ»