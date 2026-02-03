Quantcast
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ - Real.gr
real player

Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ

11:23, 03/02/2026
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ

Ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, ξεκινά από τα Ιωάννινα.

Με θέμα: «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», το προσυνέδριο των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Du Lac με ώρα έναρξης τις 17:30 και με τη συμμετοχή των βουλευτών της Περιφέρειας Ηπείρου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Το προσυνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος με θεματική ενότητα «Παιδεία – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή», θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου.

Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή των δραστών στην απαγωγή του 27χρονου - Τον κράτησαν έξι ημέρες και τον σκότωσαν

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή των δραστών στην απαγωγή του 27χρονου - Τον κράτησαν έξι ημέρες και τον σκότωσαν

10:27 03/02
Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Aδωνις, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Γεωργιάδης στον realfm: Μήνυση θα της κάνω για τα περί δόλου στη «Βιολάντα»

Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Aδωνις, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Γεωργιάδης στον realfm: Μήνυση θα της κάνω για τα περί δόλου στη «Βιολάντα»

09:57 03/02
Εξαφάνιση Λόρας: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Εξαφάνιση Λόρας: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

11:41 03/02
Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ - Νέο σχέδιο ελέγχων

Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ - Νέο σχέδιο ελέγχων

07:04 03/02
Ελίνα Σουρνοπούλου - Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

Ελίνα Σουρνοπούλου - Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

07:03 03/02
Κώστας Σόμμερ: «Το προλάβαμε στο τσακ» – Η σύζυγός του μιλά για την περιπέτεια της υγείας του

Κώστας Σόμμερ: «Το προλάβαμε στο τσακ» – Η σύζυγός του μιλά για την περιπέτεια της υγείας του

13:00 03/02
«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» - Tι ισχυρίζεται ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» - Tι ισχυρίζεται ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

12:34 03/02
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Τίτλοι τέλους

Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Τίτλοι τέλους

07:06 02/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved