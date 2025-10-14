Από το 2016 δίνονταν βοσκοτόπια της Πελοποννήσου σε Κρητικούς - Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Realnews - Real.gr

Απόλυτη επιβεβαίωση της Realnews από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθ.Καπρέλη.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με απόλυτο τρόπο επιβεβαίωσε την κυριακάτικη αποκάλυψη της Realnews πως βοσκοτόπια της Πελοποννήσου δίνονταν ως εθνικό απόθεμα σε Κρητικούς παραγωγούς ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθ.Καπρέλης. Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο κ. Καπρέλης παραδέχθηκε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε το 2019 με τον ίδιο να ζητά από τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη να υπογράψει την απόφαση για την κατανομή των βοσκοτόπων με βάση την τεχνική λύση εφαρμοζόταν ήδη από το 2016 με τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελο Αποστόλου και Σταύρο Αραχωβίτη. Ο διάλογος με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη έχει ως εξής:

Μ. Λαζαρίδης : Του προτείνατε εναλλακτικό τρόπο κατανομής

: Του προτείνατε εναλλακτικό τρόπο κατανομής Αθ. Καπρέλης : Όχι

: Όχι Μ. Λαζαρίδης : Το ίδιο είχατε προτείνει και σε Απόστολου Αραχωβίτη;

: Το ίδιο είχατε προτείνει και σε Απόστολου Αραχωβίτη; Αθ. Καπρέλης : Ακριβώς

: Ακριβώς Μ. Λαζαρίδης : Άρα δεν εφαρμόστηκε μόνο με Βορίδη

: Άρα δεν εφαρμόστηκε μόνο με Βορίδη Αθ. Καπρέλης: Ναι

Ο κ. Καπρέλης απέδωσε την αιτία του κακού στο γεγονός ότι το 2017 αποφασίστηκε η διαδικασία να αλλάξει και να επιτραπεί η πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλα τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. ” Το 2016 όταν ανέλαβα υπήρχε σλόγκαν “το ΟΣΔΕ σπίτι του” – λες και δεν ήταν σπίτι του – και να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό. Δεν έφταναν οι πύλες εισαγωγής προκηρύξεων. Ετοιμάστηκαν και δημιουργήθηκαν πιστοποιημένα ΚΥΔ. Αυτό γιγαντώθηκε. Εμείς είχαμε υπολογίσει πως 200-250 ΚΥΔ ήταν υπέρ αρκετά . Φτάσαμε τα 500. Αυτό έγινε μέχρι που έφυγα. Τώρα κατα την γνώμη μου πως φτάσαμε σε παραβατικές συμπεριφορές. Το 2017 υποχρεωθήκαμε από την Κοινότητα να ανοίξουμε όλα τα δεδομένα. Δηλαδή ο καθένας στα ΚΥΔ να βλέπει τους χάρτες όλης της Ελλάδας. Πριν, το ΚΥΔ έβλεπε μόνο την χωρική του ενότητα. Όταν λοιπόν έχεις στο Κιλκίς ένα ΚΥΔ που βλέπει το Γαιδουρονήσι δημιουργούνται τρύπες. Τι έκαναν; Καθυστερούσαν μέχρι το παραπέντε των δηλώσεων ώστε οι επιτήδειοι να δουν τα αδήλωτα παντού και να τα δηλώσουν. Δεν ήταν δουλειά μας να λύσουμε ότι οι γεωπόνοι δεν είχαν δουλειά. Φτάσαμε στο σημείο ένας που πουλάει λιπάσματα να έχει και έναν υπολογιστή και να δηλώνει χωράφια” είπε.

Ο κ. Καπρέλης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρότρυνε να δίνονται βοσκότοποι χωρίς ζώα ενώ άφησε σαφείς αιχμές για τη διοίκηση Βάρρα. Οι διάλογοι με τους βουλευτές ήταν οι εξής:

Μ. Λαζαρίδης : τι κάνατε όταν είδατε αύξηση ζωικού κεφαλαίου;

: τι κάνατε όταν είδατε αύξηση ζωικού κεφαλαίου; Αθ. Καπρέλης: παρατηρήθηκε αύξηση παραγωγών στην Κρήτη και μου ζητήθηκε αύξηση έκτακτων ελέγχων πριν την πληρωμή του Δεκεμβρίου 2017. Το 2018 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην Κρήτη περίπου 2.000 άτομα Δεν προτάθηκαν πρόσθετοι έλεγχοι. Το 2019 παρέδωσα. Ανέφερα όμως στον κ. Βάρρα ότι φαίνονται τσιμπημένα και να προχωρήσει σε πρόσθετους ελέγχους.

Ενώ στην συνέχεια στον διάλογο που είχε με τον κ. Β. Κόκκαλη επανέλαβε: