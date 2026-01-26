Απόδημοι Έλληνες: Επιστολική ψήφος και τριεδρική εκλογική περιφέρεια - Αναλυτικά η παρουσίαση του σχεδίου νόμου - Real.gr

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Επικρατείας, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος παρουσίασε το νομοσχέδιο του υπουργείου για την επιστολική ψήφο των Αποδήμων με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας». Το νομοσχέδιο εισάγει τις εξής μεταρρυθμίσεις:

Επιστολική ψήφος για τους εκτός επικράτειας εκλογείς

Εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός της χώρας. Όπως σημειώνεται, η επιτυχημένη υλοποίηση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές του 2024, απέδειξε ότι η χώρα μπορεί να διευκολύνει τους Έλληνες του εξωτερικού να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με την πατρίδα. Εφόσον τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμμερίζονται την ανάγκη να δυναμώσει η φωνή των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών θα επιτρέψει την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για αυτούς ήδη από τις εκλογές του 2027, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

Ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος. Επισημαίνεται ότι η κατανομή των συνολικών εδρών θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε συνδυασμός σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Απόδημου Ελληνισμού. Η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες (όπως Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

