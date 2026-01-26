Απόδημοι Έλληνες: Επιστολική ψήφος και τριεδρική εκλογική περιφέρεια - Αναλυτικά η παρουσίαση του σχεδίου νόμου - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος παρουσίασε νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των Αποδήμων στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκτός επικράτειας εκλογείς. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες, ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να επιλέγουν τους εκπροσώπους τους στο Κοινοβούλιο.
- Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε πακέτο αντιγραφειοκρατικών μεταρρυθμίσεων για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί προώθησαν πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη, με επιστροφή ενοικίων και περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς και για την κοινωνική συνοχή, με νέες ρυθμίσεις για τα άτομα με αναπηρία.
- Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε νομοσχέδιο για τη σύσταση Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, με στόχο την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ». Παράλληλα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προώθησε τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απλοποιώντας και επιταχύνοντας την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ.
Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος παρουσίασε το νομοσχέδιο του υπουργείου για την επιστολική ψήφο των Αποδήμων με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας». Το νομοσχέδιο εισάγει τις εξής μεταρρυθμίσεις:
- Επιστολική ψήφος για τους εκτός επικράτειας εκλογείς
- Εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες
Η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός της χώρας. Όπως σημειώνεται, η επιτυχημένη υλοποίηση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές του 2024, απέδειξε ότι η χώρα μπορεί να διευκολύνει τους Έλληνες του εξωτερικού να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με την πατρίδα. Εφόσον τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμμερίζονται την ανάγκη να δυναμώσει η φωνή των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών θα επιτρέψει την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για αυτούς ήδη από τις εκλογές του 2027, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.
Ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος. Επισημαίνεται ότι η κατανομή των συνολικών εδρών θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε συνδυασμός σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Απόδημου Ελληνισμού. Η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες (όπως Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).