Αποφυλακίζεται με «βραχιολάκι» η Εύα Καϊλή - Οι πρώτες αντιδράσεις των δικηγόρων της

Μάλιστα, η αποφυλάκισή της θα ολοκληρωθεί έως τη Μεγάλη Παρασκευή ή μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Όπως αναφέρει το Euronews, η Εύα Καϊλή «η Ελληνίδα ευρωβουλευτής που έχει γίνει το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο του σκανδάλου διαφθοράς που κατακλύζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αποφυλακιστεί μετά από τέσσερις και πλέον μήνες πίσω από τα κάγκελα».

Η ευρωβουλευτής συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου και αμέσως άρθηκε η βουλευτική ασυλία της, ενώ παύθηκε από τη θέση της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου.

?? Breaking: Eva Kaili, a former vice president of the European Parliament, will be put under house arrest, her lawyer told Euronews. https://t.co/3xjAkeoy0O

BREAKING: Eva Kaili, one of the main suspects in a cash-for-influence corruption probe at the European Parliament, is moving from jail to house arrest pending a trial, the EU lawmaker’s lawyer confirmed to POLITICO.https://t.co/wM6OSClRWf