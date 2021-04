Απονομή του βραβείου «Lord Byron» στον Τζον Κέρι - Μητσοτάκης: Στο πρόσωπό του τιμούμε όλους όσοι συνέβαλαν στη γέννηση της ελεύθερης Ελλάδος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδικότερα για τον πρώην υπουργό Εξωτερικών επί προεδρίας Μπαρακ Ομπάμα, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας στις ΗΠΑ υπηρέτησε τις ιδέες της ενότητας και της μετριοπάθειας, ενώ ως ο 68ος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εργάστηκε αδιάκοπα για τη διεθνή συμφιλίωση και την πολυμερή συναντίληψη.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως ο κ. Κέρι συστηματικά προωθούσε τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. «Και υπό το νέο του ρόλο στο θέμα του κλίματος, είμαι σίγουρος πως ο κ. Κέρι θα φέρει ενέργεια, αποφασιστικότητα και εν τέλει επιτυχία στη σημαντικότερη μακροπρόθεσμη πρόκληση της εποχής μας, ήτοι της υπερθέρμανσης του πλανήτη» σημείωσε ο πρωθυπουργός, που επανέλαβε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ στέκονται μαζί στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. «Είμαστε περήφανοι, που τιμούμε σήμερα εδώ τον Τζον Κέρι» κατέληξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Proud to see @JohnKerry honored w/ Lord Byron prize, proof of the depth of ???????? friendship, from American philhellenes like John Winthrop who rallied behind the Greeks in the 1820s to modern US philhellenes who will launch the next 200 years of our strong alliance. #USGreece2021pic.twitter.com/H2anbr49KB