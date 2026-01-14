Αποστολάκη στον Realfm 97,8: Όποτε ο Πρωθυπουργός στριμώχνεται, έχουμε τώρα τελευταία το περιβόητο εφεύρημα μίας Επιτροπής - Real.gr

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τη συμφωνία Μercosur και τις δημοσκοπήσεις μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τομεάρχης Οικονομίας του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Δυστυχώς είμαστε σε μία κρίση που δεν λέει να αποκλιμακωθεί. Χθες υπήρξε μία συνάντηση που φαίνεται ότι δεν μπορεί να αποτελέσει και την λύση. Μία συνάντηση κουτσουρεμένη, και αυτή η διένεξη στο εσωτερικό των αγροτών μπορεί να είναι επωφελής για την κυβέρνηση, αλλά εκ των πραγμάτων, την κοινωνία και τους πολίτες και όλους μας, μας ενδιαφέρει να λυθεί αυτή η κρίση, μία κρίση που μας αφορά όλους, οπότε αυτά δεν είναι δεν είναι θετικά στοιχεία», είπε η κ. Αποστολάκη, ερωτηθείσα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τους βανδαλισμούς σε τρακτέρ στη Νίκαια.

«Είμαστε 45 μέρες σε μία μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες. Υπάρχει ένα υπόβαθρο που είναι μείζον και αν δεν αποκατασταθεί, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κρίση να αποκλιμακωθεί με όρους μονιμότητας και ουσίας. Και αυτό είναι η εμπιστοσύνη. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης που τροφοδοτήθηκε αρχικά από τις εξωφρενικές αποκαλύψεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και στη συνέχεια από τους χειρισμούς της κυβέρνησης που δεν είχαν μία συνέχεια και μία συνέπεια. Υπάρχει μία αίσθηση ότι δεν υπάρχει συνειδητοποίηση αυτή τη στιγμή ενός συναγερμού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα επιβίωσης και τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα», τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το αγροτικό πετρέλαιο, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει αυτή την τροπολογία από το 2022 και η κυβέρνηση έρχεται σήμερα να το ανακοινώσει για τον Νοέμβριο του 2026. «Όταν το ζητούσαμε εμείς, μας έλεγαν λαϊκιστές και αναρωτιέμαι: Αν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα είναι κι αυτή μία κυβέρνηση λαϊκιστών τον Νοέμβριο που θα το εφαρμόσει».

Σχετικά με τη συμφωνία Mersocur, ανέφερε: «Η ελληνική κυβέρνηση για άλλη μια φορά, ενώ έχει στα χέρια της διαπραγματευτικά χαρτιά, δεν δίνει μάχες, ώστε να παίρνει αντισταθμίσεις για μία συμφωνία που έτσι όπως είναι σήμερα, είναι ετεροβαρής για τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών, γι’ αυτό και οι Έλληνες παραγωγοί έχουν μεγάλη ανησυχία. Γιατί ξέρουν ότι στο σύνολο το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό για εμάς. Αντί λοιπόν να πάει η κυβέρνηση να πάει να δώσει μία μάχη, όπως πχ έκανε η Ιταλία, εμείς ως καλά παιδιά, δηλαδή παιδιά που δεν θέλουν να γίνουν δυσάρεστα σε μία μάχη μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον που υπάρχει στην ΕΕ, δεν έκανε αυτό που όφειλε να κάνει», σημείωσε η κ. Αποστολάκη.

Όσον αφορά εάν το ΠΑΣΟΚ θα καθίσει στην Επιτροπή που προτείνει ο Πρωθυπουργός για τον πρωτογενή τομέα, ανέφερε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα θεσμικό, υπεύθυνο με κυβερνητική προοπτική. Δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Ήταν και είναι πάντοτε υπέρ του διαλόγου για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη χώρα και τις ανάγκες της. Διαβλέπω όμως έναν μικρό κίνδυνο. Όποτε ο Πρωθυπουργός στριμώχνεται – και είναι εντυπωσιακή η αποτυχία του στην προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικού αυτοματισμού σε ό,τι αφορά σήμερα στα μπλόκα με τους αγρότες, καθώς είναι εντυπωσιακή η στήριξη και κατανόηση του προβλήματος από την κοινωνία – έχουμε τώρα τελευταία, το περιβόητο εφεύρημα μίας Επιτροπής. Μία επιτροπή να κάνει τι; Να υποκαταστήσει την κυβέρνηση σε αυτό στο οποίο εδώ και 7 χρόνια έχει αποτύχει με εκκωφαντικό τρόπο; Διότι επί 7 χρόνια, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετέχει σε μία άθλια διαχείριση της κατανομής κοινοτικών επιδοτήσεων. Δεν υπάρχει καμία χάραξη στρατηγικής αγροτικής πολιτικής».

«Το να έρθει να δημιουργηθεί μία Επιτροπή είναι ένα συγχωροχάρτι σε ό,τι αφορά το τι δεν έγινε επί επτά χρόνια, διότι εδώ οι ευθύνες της ΝΔ είναι συντριπτικές και όχι μόνο για την εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε απόλυτη συνεργασία με γαλάζιους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ευρύτερα, τι έχουμε σε ό,τι αφορά την εθνική γεωργική πολιτική στη χώρα;» διερωτήθηκε, ξεκαθαρίζοντας πως από το ΠΑΣΟΚ θα είναι παρόντες στην επιτροπή, με ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο προτάσεων.

Σε σχέση με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά που καταγράφει το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, τόνισε: «Εδώ και πολλούς μήνες ζούμε ένα παράδοξο. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα που αφορά και το αντικείμενο των εταιρειών δημοσκόπησης σε σχέση με ενδεχόμενα κόμματα που δεν υπάρχουν ακόμα, ούτε ως προθέσεις και εκείνα που υπάρχουν ως προθέσεις, αλλά πριν από λίγους μήνες, υπήρχε διάψευση – αναφέρομαι στην κ. Καρυστιανού που είχε διαψεύσει ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική και τώρα υπάρχει αυτή η εξαγγελία ίδρυσης κάποιου φορέα, χωρίς να δεσμεύεται αν θα είναι επικεφαλής, ενώ υπάρχει και μεγάλη ασάφεια για τις προθέσεις του κ. Τσίπρα και του κ. Σαμαρά.

«Ακούω όλες αυτές αναλύσεις, διαβάζω τις μετρήσεις, τις διαβάζω όμως με σκεπτικισμό. Μία μέτρηση θα μετρήσει, η κάλπη που θα ξέρουμε και ποια κόμματα θα είναι τώρα παρόντα, διότι δεν μπορώ να στοιχηματίσω ότι θα έχουμε κόμμα από τον κ. Σαμαρά ή από τον κ. Τσίπρα ή από την κ. Καρυστιανού ή με την κ. Καρυστιανού επικεφαλής. Βλέπω δε, τρομερές συγκρούσεις στο συνομιλητών της κ. Καρυστιανού χωρίς καν να υπάρχει ένας πολιτικός φορέας», πρόσθεσε.

Η κ. Αποστολάκη εκτίμησε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις και οι αναλύσεις δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι από τα κόμματα που πλήττονται λιγότερο. «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά ευθύνης και κυβερνητικής προοπτικής για τη χώρα. Την κυβέρνησε στο παρελθόν, έχει να κυβερνήσει πάνω από δέκα χρόνια και φιλοδοξεί -μετά από όσα πέρασε και με αυτή την θαυμαστή και εντυπωσιακή ανθεκτικότητα που παρουσιάζει- και πάλι να γίνει ο καταλύτης για την πολιτική αλλαγή, που φαίνεται ως αίτημα ότι είναι πλειοψηφικό».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτόν τον στόχο. Δεν έχει τον στόχο γενικά της καταγραφής. Δεν με αγχώνει να είμαστε δεύτεροι και να μην γίνουμε τρίτοι. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση, που σήμερα δεν φαίνεται να καταγράφεται, αλλά την ίδια στιγμή φαίνεται να είναι δυνατή, καθώς αναγνωρίζεται στο ΠΑΣΟΚ αυτός ο χαρακτήρας μίας υπεύθυνης αντιπολίτευσης. Είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει έναν συγκροτημένο προγραμματικό λόγο και μπορεί να αποτελέσει λύση διακυβέρνησης για τη χώρα. Αυτός είναι ο στόχος, όχι να μην διακινδυνεύσουμε τη δεύτερη θέση. Ο στόχος είναι να γίνουμε ο καταλύτης που θα ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση, για την οποία υπάρχει σήμερα αυτό το πόρισμα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφαλείας στον εθνικό εναέριο χώρο και βαρύνεται με μία σειρά από σκάνδαλα που είναι μία γροθιά στους θεσμούς, την ανεξαρτησία τους και το κράτος δικαίου», υπογράμμισε η κ. Αποστολάκη, λέγοντας πως δεν υπάρχει υπαναχώρηση από τον αρχικό στόχο της πρωτιάς.

«Εγώ στα νιάτα μου διάβαζα Ιάκωβο Καμπανέλη και έχω ένα δόγμα. Όποιος στην μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον χάνει. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας, είναι ανάγκη. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Δεν βλέπω κανένα άλλο φορέα, καμία άλλη ομάδα στελεχών, κανένα άλλο προγραμματικό λόγο που να μπορεί να παράσχει διέξοδο για τη χώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ακόμα να μην μπορεί να πείσει γι΄ αυτό, μπορούμε όμως να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, αν όλοι μας προσπαθήσουμε περισσότερο», κατέληξε.

Ακούστε το ηχητικό: