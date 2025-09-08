Αποστολάκη στον realfm 97,8: Όταν αφήνεις 6 χρόνια τις ανισότητες να γιγαντώνονται, τότε τα όποια μέτρα έχουν χαρακτήρα «ασπιρίνης» - Real.gr

Τι δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στον realfm 97,8.

Για το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη στον realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Όταν το δημοσκοπικό άγχος είναι το κίνητρο και η συνθήκη από την οποία εκκινούν αυτές οι πρωτοβουλίες τότε πρώτον σημαίνει ότι είναι πολύ αργά και δεύτερον δεν πείθεις κανέναν. Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στην εξαετία που έχει προηγηθεί», είπε η Μιλένα Αποστολάκη.

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι τα μέτρα θα επηρεάσουν θετικά κάποιες κοινωνικές ομάδες η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Θα τις επηρεάσει πολύ περιορισμένα και θα εξαερωθεί αυτό το όποιο θετικό περιεχόμενο. Γιατί; Γιατί αφήνεται ανέγγιχτο το Νο 1 πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ζωή και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, που είναι η ακρίβεια. Γιατί δεν υπάρχει καμία στρατηγική παρέμβαση σε ζητήματα ανάπτυξης και επενδύσεων».

«Όταν λοιπόν δεν κάνεις τέτοιου είδους παρεμβάσεις και αφήνεις έξι χρόνια τις ανισότητες να γιγαντώνονται τότε εκ των πραγμάτων τα όποια μέτρα έχουν χαρακτήρα ‘ασπιρίνης’ και όχι παρέμβασης», σημείωσε η Μιλένα Αποστολάκη.

«Επιμένουμε στη μείωση του ΦΠΑ. Να μας πει η κυβέρνηση πώς θα περάσει στους νησιώτες η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, και γιατί δεν μπορεί να περάσει στο σύνολο της χώρας, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ», τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Ο ρόλος του Πρωθυπουργού δεν είναι να γίνεται διεκπεραιωτής συμφερόντων και παρατηρητής της επικράτησης των ευνοημένων απέναντι στους ζημιωμένους της στεγαστικής κρίσης, το «ένας κερδίζει, ένας χάνει». Το στεγαστικό ζήτημα τροφοδοτήθηκε

από πολιτικές που επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης», σχολίασε η Μιλένα Αποστολάκη. Και πρόσθεσε: «Το στεγαστικό και το δημογραφικό είτε λόγω αδράνειας, είτε λόγω λανθασμένων πολιτικών, έχουν επιδεινωθεί την τελευταία 6ετία σε τέτοιο βαθμό, ώστε οποιαδήποτε

παρέμβαση έρχεται «πολύ λίγο, πολύ αργά».

«Πρέπει να σας πω ότι εμένα με σόκαρε πάρα πολύ μία αναφορά του Πρωθυπουργού στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου, όπου είπε ότι με προσέλαβαν οι πολίτες για τέσσερα χρόνια, αυτό είναι το συμβόλαιο μου», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι μία προσέγγιση η οποία δεν έχει κανένα ίχνος θεσμικότητας και κανένας ίχνος αντίληψης του δημοσίου συμφέροντος», ανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη.

«Τον σκεπτικισμό της νέας γενιάς απέναντι στην πολιτική τον τροφοδοτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν μίλησε για «σκάνδαλα» (εντός εισαγωγ

