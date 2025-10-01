Αποστολάκη στον Realfm 97,8: Τα ευρήματα της δεύτερης μέρας της χθεσινής δημοσκόπησης οδήγησαν στην επιστολή Μυλωνάκη - Real.gr

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την Εξεταστική Επιτροπή μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για το γεγονός ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι ήταν η Μιλένα Αποστολάκη που υπέγραψε την υπουργική απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η καταγραφή των ζώων η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι «η κτηνιατρική βάση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που με μία υπουργική απόφαση του 2011 συνεστήθη είναι μία περιουσία για την δημόσια διοίκηση της χώρας μας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε στοιχεία που αφορούν στην υγειονομική διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου, τον έλεγχο εισαγωγών – εξαγωγών τις περίφημες ελληνοποιήσεις που μας πνίγουν, τις σφαγές κ.τ.λ. Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις και τους ευρωπαϊκούς πόρους και την κατανομή τους με βάση το ζωικό κεφάλαιο αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναφορικά με την επιστολή του Γιώργου Μυλωνάκη στον πρόεδρο της Εξεταστικής, με την οποία τίθεται στην διάθεση της Επιτροπής για να καταθέσει η Μιλένα Αποστολάκη σχολίασε ότι «τα ευρήματα της δεύτερης μέρας της χθεσινής δημοσκόπησης της ALCO, σύμφωνα με τα οποία για το 70% των πολιτών η κυβέρνηση είναι ταυτόσημη με την διαφθορά και για το 74% με την συγκάλυψη είχαν άμεσα αποτελέσματα. Αυτό οδήγησε σε αυτή την επιστολή».

«Δεν μας εξηγούν γιατί στον κατάλογο των μαρτύρων δεν περιλαμβάνεται ο ‘φραπές’, ο ‘χασάπης’, η κυρία Σεμερτζίδου, ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου που είναι οι άνθρωποι τους οποίους ο αποπεμφθείς, ο καρατομηθείς πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κύριος Σημανδράκος ενημέρωσε και παρά την ενημέρωση που είχαν όχι απλώς επέτρεψαν την καρατόμηση του αλλά επί της ουσίας ο κύριος Σημανδράκος περιέγραψε χθες το πώς οργανώθηκε η πραξικοπηματική αποπομπή του», τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Ο τρόπος με τον οποίο αυτοδιαψεύδεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε μία κίνηση υποτιθέμενης ειλικρίνειας και αυτοκριτικής χαρακτήρισε την Εξεταστική για τα Τέμπη ως μία μη καλή στιγμή του κοινοβουλίου και την επαναλαμβάνει αυτή τη στιγμή με τον χειρισμό μέχρι σήμερα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι μία φάρσα και θα το σταματήσω εδώ. Αλλά δυστυχώς είναι κάτι πιο σοβαρό. Είναι ένα πλήγμα στην αξιοπιστία, όχι του Πρωθυπουργού αυτό δεν θα μας απασχολούσε, είναι μία χαριστική βολή στη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και την διακυβέρνηση, τον τρόπο διοίκησης του κράτους», σημείωσε η Μιλένα Αποστολάκη.

Αναφορικά με το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην συνέντευξη εφ’όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κληθούν ως μάρτυρες ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο «χασάπης», ο «φραπές» κλπ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να τους φέρουν. Ξέρετε γιατί; Όπως παρέπεμψαν τον Τριαντόπουλο μετά τα πάνδημα συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Τον Τριαντόπουλο τον προστάτεψαν και δεν επέτρεψαν να τον καλέσουμε ως μάρτυρα. Έξι μήνες μετά τον παρέπεμψαν. Αυτό είναι ένα δείγμα γραφής των κινήτρων τους και της αξιοπιστίας τους».

Ακούστε το ηχητικό: