Αποστρατικοποίηση των νησιών «στο παρά πέντε» της επίσκεψης Ερντογάν ζητά η Τουρκία με αντι-NOTAM

Η Τουρκία ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών με έκδοση αντι-NOTAM στο Αιγαίο, λίγες μόλις ώρες πριν πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, η χώρα μας εξέδωσε τρεις ΝΟΤΑΜ για την πραγματοποίηση ασκήσεων στο Αιγαίο. Οι ΝΟΤΑΜ αυτές αφορούν μια περιοχή ανατολικά της Καρπάθου και νότια της Ρόδου, μία περιοχή μεταξύ Χίου και Σάμου και, τέλος, μια περιοχή βορειοδυτικά της Χίου.

Πρόκειται για συνεκπαιδεύσεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Όπως επισημαίνουν πηγές από το υπουργείο Άμυνας, πρόκειται για τις ασκήσεις «ΤΡΙΑΙΝΑ» που θα πραγματοποιηθούν κανονικά σε διεθνή ύδατα και δεν αφορούν σε νησιά.

Ωστόσο η Τουρκία εξέδωξε αντι-ΝΟΤΑΜ για τις ελληνικές ασκήσεις, καθώς όπως υποστηρίζει παραβιάζουν τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι, ειδικότερα η Χίος και η Σάμος, έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Δείτε εδώ αναλυτικά την τουρκική αντι-ΝΟΤΑΜ:

-A9211/23 (Issued for LTBB LGGG) – NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNS:

THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE ‘A4368/23’ LGGGYNYX NOTAM ISSUED

BY GREEK CAA.

THE ‘A4368/23’ NOTAM ISSUED BY GREEK CAA CONSTITUES A BREACH OF

GREECE’S TREATY OBLIGATIONS PERTAINING TO THE DEMILITARIZED STATUS

OF EASTERN AEGEAN ISLANDS UNDER ‘THE 1914 SIX POWERS DECISION’,

‘THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY (WITH ITS ANNEX, THE CONVENTION

RELATING TO THE REGIME OF THE STRAITS).

IPSARA(PSARA),SISAM(SAMOS) AND SAKIZ(CHIOS) MENTIONED IN THE NOTAM

AT REFERENCE HAS A DEMILITARIZED STATUS. THUS

IPSARA(PSARA),SISAM(SAMOS) AND SAKIZ(CHIOS) AND/OR HER TERRITORY

MUST NOT BE INCLUDED IN ANY SCENARIO/CONCEPT OF ANY MILITARY

TRAINING OR EXERCISE. 08 DEC 06:00 2023 UNTIL 14 DEC 10:00 2023. CREATED: 05

DEC 09:40 2023