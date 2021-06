Αρ Πελώνη: «Η κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις της με γνώμονα την δημόσια υγεία και τον σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα»

«Η κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις της με γνώμονα την δημόσια υγεία και τον σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα, τη συλλογική ευθύνη και την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία» υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη σε ερώτηση για τη σύσταση της Επιτροπής Βιοηθικής, που απεστάλη το πρωί στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κ. Πελώνη γνωστοποίησε ότι η σύσταση θα αναρτηθεί το μεσημέρι στον ιστότοπο της Επιτροπής Βιοηθικής και υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει απευθύνει ερώτημα προς την Επιτροπή για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.

Στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών η κυβερνητική εκπρόσωπος επέμεινε πως θέση της Ελλάδος παραμένει ότι «η όποια θετική ατζέντα προς την Τουρκία, την οποία η χώρα μας στηρίζει, θα πρέπει να προωθείται με τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο, που σημαίνει ότι παραμένει ο όρος να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση και να αποφεύγει η Τουρκία προκλητικές ενέργειες. Κληθείσα, μάλιστα, να σχολιάσει δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν περί της απευθείας επικοινωνίας των δύο ηγετών, η κ. Πελώνη διευκρίνισε πως «απευθείας επαφή σημαίνει απευθείας επαφή των δύο ηγετών» προσθέτοντας πως «πρακτικά κάποιος πρέπει να την κανονίζει και αρμόδια για αυτό από την πλευρά της Ελλάδος είναι η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή, και από την πλευρά της Τουρκίας ο Ιμπραήμ Καλίν.

Σε αυτό το σημείο, δε, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι «επειδή διαβάζω διάφορα υπονοούμενα για την κ. Σουρανή ήθελα να πω πως τα θεωρώ βαθιά προσβλητικά για την πρέσβη κ. Ελένη Σουρανή, που έχει προσφέρει για 10ετίες στο διπλωματικό σώμα και η οποία χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού. Η κ. Πελώνη ερωτηθείσα σχετικώς, υπενθύμισε μάλιστα ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών και 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας και Νίκος Παναγιωτόπουλος μετείχαν και παρευρέθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, αρχές της εβδομάδος, ενώ σε ό,τι αφορά την παρουσία της κ. Σουρανή στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι «προέκυψε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής, όταν ο κ. Ερντογάν επέλεξε ως διερμηνέα του τον κ. Καλίν, ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η κ. Σουρανή.

Σε ό,τι αφορά στο Μεταναστευτικό, η κ. Πελώνη σημείωσε πως το προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι σαφές, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να υπάρχει εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού, ενώ δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου για την αποτελεσματικότητα των self tests, η κ. Πελώνη σημείωσε ότι «η αποτελεσματικότητα των self tests έχει κριθεί από την πραγματικότητα, δηλαδή από τη μείωση του επιδημιολογικού φορτίου και τη συμβολή τους στην επανεκκίνηση δραστηριοτήτων. Κανένας φαρμακευτικός σύλλογος δεν είναι αρμόδιος να αποφανθεί για την αποτελεσματικότητα των self tests, πέραν της επιστημονικής κοινότητας».

Κατόπιν σχετικής ερώτησης, μάλιστα, η κυβερνητική εκπρόσωπος διέψευσε πως γίνονται εμβολιασμοί σε τουρίστες, που βρίσκονται σε κρουαζιερόπλοια. «Όχι δεν ισχύουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν εμβολιάζουμε τουρίστες και δεν θα μπορούσαμε για κανένα λόγο να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή όλα τα εμβόλια είναι διαθέσιμα για όλον τον πληθυσμό. Εμβολιάζουμε τα πληρώματα των κρουαζιερόπλοιων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας του τουριστικού μας προϊόντος, όπως θωρακίζουμε και τα νησιά μας στο πλαίσιο της επιχείρησης «Γαλάζια Ελευθερία».

Η κ. Πελώνη επανέλαβε, δε πως ανάμεσα στην χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει συντονισμός για κάποιες χώρες, που μπαίνουν στον θετικό κατάλογο, κάτι, που όπως είπε, θα αποτυπωθεί στην επόμενη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σε ερώτηση σχετικά με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Πελώνη τόνισε ότι τα κόμματα δεν κάνουν κούρεμα στα χρέη τους και παρέπεμψε για το ζήτημα σε σχετικές ανακοινώσεις του κόμματος.

Τέλος, σε ερώτηση κατά πόσον η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποκτήσει νέο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, η κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε ότι πράγματι εξετάζεται να αποκτηθεί ένα νέο μεγαλύτερο αεροσκάφος με μεγαλύτερες δυνατότητες, χωρίς καμία δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς θα πωληθεί ένα από τα τρία κυβερνητικά αεροσκάφη, που υπάρχουν σήμερα»