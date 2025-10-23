Αρης Σπηλιωτόπουλος στο Kontra 24: Αν κάνει κόμμα η Καρυστιανού θα έχουμε ραγδαία αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό - Real.gr

Quantcast
Αρης Σπηλιωτόπουλος στο Kontra 24: Αν κάνει κόμμα η Καρυστιανού θα έχουμε ραγδαία αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό

07:28, 23/10/2025
Στο στούντιο της εκπομπής Kontra24, με τη Λουκία Γκάτσου ο Αρης Σπηλιωτόπουλος. Τι είπε για Μητσοτάκη, Σαμαρά, Τσίπρα και Δένδια.

Δείτε το βίντεο του Kontra Channel:

 

 

 

