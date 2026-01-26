«Αρκεί η σοβαρότητα σε εποχές υψηλής ταχύτητας;» - Αρθρο του Δημήτρη Μαύρου - Real.gr

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε σημείο καμπής και δοκιμάζεται από τον χρόνο, από τις προσδοκίες και από την ίδια του την ιστορία.

Η άποψη του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟΥ, διευθύνοντος συμβούλου της MRB Hellas - ΠΗΓΗ: Realnews

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί έναν σκληρό πυρήνα πολιτικής νομιμοποίησης ως δύναμη αντιπολίτευσης, όμως δυσκολεύεται να μετατρέψει αυτή τη θεσμική παρουσία σε αίσθηση δυναμικής. Η κοινωνία αναγνωρίζει τη σοβαρότητα και τη μετριοπάθεια, αλλά «δεν βλέπει ακόμη το μπροστά». Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της έκφρασης «κόλλησε η βελόνα»: όχι στασιμότητα απόλυτη, αλλά κίνηση χαμηλής έντασης σε εποχές υψηλής ταχύτητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης λειτουργεί σε αλληλεπίδραση με το κόμμα. Η προσωπική του εικόνα παρουσιάζει σημάδια κάποιας επικοινωνιακής βελτίωσης, όμως όχι με τον αριθμητικό ρυθμό που απαιτεί το πολιτικό περιβάλλον. Παράλληλα, του έχει αποδοθεί -δικαίως ή αδίκως- η συνολική ευθύνη για την αργή πρόοδο.

Και στην ελληνική πολιτική κουλτούρα το «όνομα» συχνά βαραίνει περισσότερο από τα δεδομένα. Η καθυστέρηση αυτή αφήνει χώρους. Νέοι και παλαιοί πολιτικοί δρώντες κινούνται, επανατοποθετούνται, δοκιμάζουν αφηγήματα. Ταυτόχρονα, η εσωκομματική αντιπολίτευση ενισχύεται ενόψει και ενός Συνεδρίου που ενδέχεται να αυξήσει την εσωστρέφεια. Οσο ο χρόνος περνά, τόσο μεγαλώνει η πίεση για «κάτι θεαματικότερο». Και εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος: οι βεβιασμένες κινήσεις πολιτικού και αριθμητικού άγχους να οδηγήσουν σε «γκροτέσκο» υπερβολές, τροφοδοτώντας έναν φαύλο κύκλο απογοήτευσης. Υπάρχει περιθώριο ανάκαμψης; Ναι, υπό έναν όρο: το ΠΑΣΟΚ να επενδύσει όχι στον θόρυβο, αλλά στη μετατροπή της πολιτικής του σοβαρότητας σε καθαρό, αναγνωρίσιμο αφήγημα προοπτικής. Λιγότερη άμυνα, περισσότερη κατεύθυνση. Εκεί θα κριθεί το τεστ αντοχής.