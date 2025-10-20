Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στους Financial Times: Πέντε «χρυσοί» κανόνες για την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης - Real.gr

Με άρθρο του στους Financial Times, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους δικούς του πέντε «χρυσούς» κανόνες μέσα από τους οποίους μπορεί πιο εύκολα να επιτευχθεί η «πράσινη» μετάβαση στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε τις απαιτούμενες κινήσεις σε ενεργειακό επίπεδο, αλλά προειδοποίησε, κιόλας, ότι το ρίσκο του να γίνει απόλυτη προτεραιότητα η «πράσινη» μετάβαση μπορεί να έχει συνέπειες σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική παραγωγή και κυρίως την απασχόληση.

Opinion: We cannot allocate money based on vibes. We need to bet on the technologies that can deliver what truly matters: lower emissions, writes Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis. https://t.co/gMyMJg8XZc pic.twitter.com/tCsGuPgumS — Financial Times (@FT) October 20, 2025

Ποιοι είναι όμως οι πέντε κανόνες του πρωθυπουργού…

1. Αποδοτικότητα κόστους

Ο πρώτος κανόνας είναι η επικέντρωση στην αποδοτικότητα κόστους. Ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να καίνε άνθρακα και πετρέλαιο, επιχειρούν ταυτόχρονα να απανθρακοποιήσουν τη ναυτιλία, τις αερομεταφορές και τη βαριά βιομηχανία. Αυτή η ταυτόχρονη επιδίωξη όλων των στόχων, σημειώνει, είναι βραχυπρόθεσμη και μη ρεαλιστική.

Πρέπει να ενισχυθούν πρώτα οι ανταγωνιστικές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, ενώ οι υπόλοιπες να αναπτύσσονται σταδιακά και με ρεαλιστικό ρυθμό. «Τα τελευταία βήματα προς την κλιματική ουδετερότητα θα είναι εξαιρετικά δαπανηρά», προειδοποιεί, ζητώντας προσοχή και ευελιξία.

2. Τεχνολογική ουδετερότητα

Η Ευρώπη πρέπει να εγκαταλείψει την ηθικολογική προσέγγιση στην ενεργειακή πολιτική. «Δεν μπορούμε να κατανέμουμε χρήματα με βάση τη διάθεση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ενώ η ΕΕ υπογράφει συμφωνίες για αγορά φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, αρνείται να υποστηρίξει την παραγωγή του εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Παράλληλα, επενδύει δισεκατομμύρια στο υδρογόνο, αλλά παραμελεί την πυρηνική ενέργεια. Παράλληλα ο Έλληνας πρωθυπουργός καλεί να στηριχθούν όλες οι τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών, ανεξαρτήτως πολιτικής φόρτισης.

3. Επανεκκίνηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

Επαναφορά της ενιαίας αγοράς στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρουν δραματικά μεταξύ χωρών — από αρνητικές τιμές σε κάποιες, μέχρι τριψήφιες σε άλλες.

«Αυτό είναι παραλογισμός», σχολιάζει ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η ενεργειακή ενοποίηση δεν συμβαίνει αυτόματα, αλλά αποτελεί πολιτικό έργο που χρειάζεται αποφασιστική ώθηση από τις ευρωπαϊκές ηγεσίες.

4. Αναγκαία νέα διακυβέρνηση των αγορών ενέργειας

Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον εξαιρετικά περίπλοκες, διασυνδεδεμένες και συχνά αδιαφανείς. Αυτή η πολυπλοκότητα, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι επικίνδυνη για ένα αγαθό τόσο κρίσιμο για τη ζωή και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

«Πρέπει να επανεκκινήσουμε τη συζήτηση για τη διακυβέρνηση των αγορών, πώς καθορίζονται οι τιμές, ποιοι τις επιβλέπουν και πώς αποτρέπεται η χειραγώγησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

5. Η πράσινη μετάβαση δεν είναι αυτοσκοπός

Ο πέμπτος και τελευταίος κανόνας είναι ίσως ο πιο πολιτικός. Η απανθρακοποίηση, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι κρίσιμη αλλά δεν μπορεί να επισκιάζει όλους τους άλλους στόχους: την απασχόληση, τη βιομηχανική παραγωγή και την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Αν χρειαστεί να διατηρηθούν κάποιες εκπομπές για λίγο ακόμη ώστε να σωθούν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή, «ας το αποδεχθούμε με ειλικρίνεια». «Δεν μπορούμε να ξεκινάμε από την κλιματική ουδετερότητα και να ελπίζουμε ότι όλα τα υπόλοιπα θα μπουν στη θέση τους», καταλήγει ο πρωθυπουργός.