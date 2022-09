Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία από τον ΟΗΕ: Η Ελλάδα δεν εκφοβίζεται από κανέναν -Βίντεο

«Η αμφισβήτηση από την πλευρά της Τουρκίας της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου αποτελεί για εμένα, αλλά και όλους τους Έλληνας κόκκινη γραμμή, δεν θα την ανεχθούμε, είναι ανυπόστατη και απαράδεκτη» διαμήνυσε από το βήμα της 77ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρωθυπουργός.

«Ανησυχητική η εντεινόμενη επιθετική ρητορική της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας»

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για εντεινόμενη αναθεωρητική ατζέντα κατά της Ελλάδας από την Τουρκία και κατηγόρησε την Άγκυρα ότι συνεχίζει να διαδραματίζει έναν αποσταθεροποιητικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. «Οι απειλές του κυρίου Ερντογάν ότι "θα έρθουμε νύχτα εφόσον το αποφασίσουμε" προσιδιάζει με ρητορική επιτιθέμενου» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και χαρακτήρισε εξόχως ανησυχητική την εντεινόμενη επιθετική ρητορική της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας, τις πολλαπλές παραβιάσεις, τα fake news και την άρνηση από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας για διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Άγκυρα κάνει εκστρατεία fake news

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και έκανε λόγο για εκστρατεία fake news σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως η Ελλάδα εξακολουθεί να προστατεύει τα σύνορά της, σεβόμενη πάντα το Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Ερντογάν έχει εμμονή με την Ελλάδα

«Έχουν περίεργη εμμονή με τη χώρα μου, έχουν φιλοπόλεμη γλώσσα, λένε ότι θα επιτεθούν στη χώρα μου μια νύχτα. Η Τουρκία απειλεί την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, δημιουργεί ένα αφήγημα, απειλεί με casus belli αν εφαρμόσουμε το κυρίαρχο δικαιώμά μας για τα χωρικά ύδατα» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

Türkiye’s leadership seems to have a strange fixation with my country. Their language is increasingly bellicose. They threaten that Türkiye will “come at night” if it so decides.

This is the language of an aggressor, not a peacemaker. #UNGA