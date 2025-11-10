Αυγενάκης: Η Κρήτη δεν στοχοποιείται – απαιτεί σεβασμό και αλήθεια - Real.gr

Η Κρήτη δεν είναι τόπος σκιών και ανομίας, είναι τόπος φωτός, δουλειάς και δημιουργίας. Τόπος γενναίων κατοίκων.

Αρθρο του Λευτέρη Κ. Αυγενάκη, π. υπουργού – βουλευτή ΝΔ Ν. Ηρακλείου

Είναι η καρδιά της ελληνικής παραγωγής, η γη της αυτάρκειας και της αξιοπρέπειας. Οι Κρητικοί δεν χρειάζονται υπερασπιστές, αλλά σεβασμό. Και αυτό το μήνυμα οφείλουμε να στείλουμε ξεκάθαρα σε όσους βιάζονται να γενικεύσουν ή να συκοφαντήσουν.

Η πρόσφατη παρουσία μου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια στιγμή ευθύνης – όχι άμυνας. Δεν πήγα για να αντικρούσω υπονοούμενα, αλλά για να μιλήσω με στοιχεία και καθαρό λόγο. Είπα αυτό που κάθε θεσμικός παράγοντας γνωρίζει:

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν παρεμβαίνει σε επιχειρησιακές διαδικασίες του Οργανισμού. Ο ρόλος του Υπουργού είναι πολιτικός και θεσμικός – να χαράσσει πολιτική, να ελέγχει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει διαφάνεια.

Κατά την κατάθεσή μου, τόνισα ότι δεν υπάρχει έγγραφο ή υπογραφή μου που να συνδέεται με παρανομία και ποτέ δεν προχώρησα σε πράξη επιλήψιμη υπερασπιζόμενος ή ενισχύοντας παρανομίες. Και αυτή η αλήθεια επιβεβαιώθηκε θεσμικά, πέρα από κάθε αμφιβολία.

Σημείωσα ακόμη πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν τον παρέλαβα, χρειαζόταν διοικητική ενίσχυση, έλεγχο και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Αυτό επιδιώξαμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: ψηφιακή διασύνδεση με το gov.gr, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, και νέα εργαλεία διαφάνειας που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρξε δουλειά και πρόοδος τους εντεκάμισι μήνες που βρέθηκα στο τιμόνι του ΥΠΑΑΤ.

Όμως η συζήτηση πρέπει να αφορά κάτι ευρύτερο: το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση πολιτικής, ευθύνης και θεσμών.

Γιατί εάν κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού αντιμετωπίζεται με καχυποψία, τότε τελικά τι μήνυμα στέλνουμε σε όσους τολμούν να αλλάξουν πράγματα;

Κλείνοντας νιώθω την ανάγκη να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η Κρήτη δεν είναι ο εύκολος στόχος. Είναι νησί που στέκεται όρθιο χάρη στους ανθρώπους του: αγρότες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς, εξαγωγείς, επιχειρηματίες. Είναι νησί που παράγει, επενδύει, στηρίζει την εθνική οικονομία.

Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως «η ύποπτη περιφέρεια », όταν αποτελεί πρότυπο υπευθυνότητας και ανάπτυξης.

Η Εξεταστική Επιτροπή έκανε το καθήκον της. Η αλήθεια αποκαταστάθηκε. Και μαζί της, αποκαταστάθηκε και η τιμή ενός τόπου που ποτέ δεν κρύφτηκε, που ποτέ δεν φοβήθηκε να μιλήσει καθαρά!

Η Κρήτη δεν στοχοποιείται. Η Κρήτη απαιτεί σεβασμό, σοβαρότητα και δικαιοσύνη.

Γιατί η πολιτική δεν μπορεί να λειτουργεί με υπονοούμενα – αλλά με ευθύνη.

Κι αυτή την ευθύνη, εμείς στην Κρήτη την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά.