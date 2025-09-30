Αυγενάκης: «Ο κ. Σημανδράκος επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής» - Real.gr

Quantcast
Αυγενάκης: «Ο κ. Σημανδράκος επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής»

18:46, 30/09/2025
Σφοδρή κριτική κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου εξαπέλυσε ο βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης με δήλωσή του μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.

Όπως τόνισε, αντί να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που του τέθηκαν, ο κ. Σημανδράκος επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής, αφήνοντας αναπάντητα κρίσιμα ζητήματα για τα «δεσμευμένα ΑΦΜ» και τις καταγγελίες που έχει διατυπώσει.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Αυγενάκη: 

«Στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκος, είχε την ευκαιρία να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Δυστυχώς, όμως, για ακόμη μία φορά, δεν απάντησε.

Αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής:

  • Πότε και με ποιο τρόπο, αποδεδειγμένα, πιέστηκε από μέρους μου για να απελευθερώσει τα χιλιάδες «δεσμευμένα ΑΦΜ»;
  • Πού είναι οι αποδείξεις του; Μια εντολή; Ένα έγγραφο; Ένα μήνυμα από μέρους μου;
  • Πότε και πώς με ενημέρωσε για τον ακριβή αριθμό των «δεσμευμένων» ΑΦΜ;
  • Γιατί δεν προώθησε στη Δικαιοσύνη τα «παράνομα ΑΦΜ» που για χρόνια διατηρούνταν απλώς «στο συρτάρι», καθιστώντας ομήρους τους όποιους νόμιμους δικαιούχους αγρότες;

Ενώ ρωτήθηκε επανειλημμένως από τα μέλη της Επιτροπής, εντέχνως απέκρυψε ότι τα «δεσμευμένα ΑΦΜ» είναι διαφορετικό από τους «μη επιλέξιμους δικαιούχους», που όντως αναφέρει στην από 30.10.23 επιστολή του.

Με αντιφάσεις και αοριστίες υποστήριξε άλλα, από όσα είχε ισχυριστεί στην ένορκη κατάθεσή του, στις 26.02.25.

Εμφανώς αμήχανος, στη σημερινή του κατάθεση,  δεν παρουσίασε αποδείξεις, ούτε τεκμήρια.

Έστω και τώρα, καλώ τον κ. Σημανδράκο να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος μου. Σε άλλη περίπτωση, επιφυλάσσομαι να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου».


 

