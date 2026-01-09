Αυλωνίτης: Είμαι ανοιχτός να συζητήσω με την κα Καρυστιανού - Real.gr

Την προθυμία του να «συζητήσει με την κα. Καρυστιανού» στο πλαίσιο δημιουργίας ενός αντικυβερνητικού μετώπου προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση, εξέφρασε o ανεξάρτητος βουλευτής Αλεξανδρος Αυλωνίτης.

Την προθυμία του να «συζητήσει με την κα. Καρυστιανού» στο πλαίσιο δημιουργίας ενός αντικυβερνητικού μετώπου προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση, εξέφρασε στην εκπομπή Πολιτική Κουζίνα του ΕΡΤnews, o ανεξάρτητος βουλευτής Αλεξανδρος Αυλωνίτης.

Συγκεκριμένα, κληθείς να σχολιάσει χτεσινή δήλωση της αντιπροέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρας Τζάκρη, σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει ένα μεγάλο αντικυβερνητικό μέτωπο για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αφού τόνισε ότι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί «δεν μπορεί να λες ότι είμαι μόνος μου», ο κ. Αυλωνίτης επεσήμανε την ανάγκη «όλοι μαζί να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας» για «να βρούμε την κοινή συνισταμένη».

Ερωτηθείς στη συνέχεια αν έχει επικοινωνία με την κ. Καρυστιανού, ο κ. Αυλωνίτης ξεκαθάρισε ότι δεν είχε «ποτέ και με κανέναν». Ωστόσο επεσήμανε ότι η πολιτική κίνησή της «είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να πάρει τη μορφή και κόμματος και κινήματος, με την έννοια δηλαδή ότι ό,τι ζητάμε – πόσo μάλλον και αυτό το θέμα των Τεμπών, τη Δικαιοσύνη – είναι πολιτικό θέμα».

«Άρα λοιπόν, το ότι πήγε στη συνέχεια το κίνημα αυτό δια της προέδρου του, στη δημιουργία ενός κόμματος είναι μία φυσιολογική πολιτική εξέλιξη. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να συζητήσουμε και με την κα. Καρυστιανού», κατέληξε ο κ. Αυλωνίτης.