Αυλωνίτης: Να παραταθούν οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω «δεύτερης δικογραφίας» - Real.gr

«Είναι άμεση η ανάγκη κατάθεσης αιτήματος αναβολής της προθεσμίας σύνταξης και κατάθεσης πορισμάτων/γνωμών, καθώς και παράτασης των εργασιών της Eξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να εξεταστούν πλήρως τα στοιχεία που αναμένεται να προκύψουν από δεύτερη δικογραφία»

Αυτό αναφέρει σε επιστολή του προς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης-μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

«Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό αυτό, τότε τα μέλη της αντιπολίτευσης θα πρέπει να καταθέσουν ενιαίο πόρισμα» αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Αυλωνίτης, σημειώνοντας ότι: «Ο κατακερματισμός που θα προκύψει αν κάθε πολιτικό κόμμα καταθέσει το δικό του πόρισμα, θα επωφελήσει μόνο τους υπεύθυνους. Συνεπώς, έστω στοιχειωδώς, τα μέλη της αντιπολίτευσης θα πρέπει να προχωρήσουν στη σύνταξη ενός πορίσματος, για την καταγραφή του οικονομικού σκανδάλου και τον προσδιορισμό των υπευθύνων».