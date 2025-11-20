Αυλωνίτης: Στις «καλένδες» στέλνει η ΝΔ την κατάθεση Ξυλούρη - Real.gr

Για πολιτικό και ποινικό πραξικόπημα έκανε λόγο σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων βουλευτών στην εξεταστική επιτροπή, Αλ. Αυλωνίτης με αφορμή «την κοινή πρόταση πρόεδρου (της επιτροπής) και εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να σταλεί το υπόμνημα του κυρίου Ξυλούρη στον εισαγγελέα».

Όπως είπε ο κ. Αυλωνίτης, με την απόφαση αυτή «η υπόθεση οδηγείται στις καλένδες. Και μόνο το γεγονός ότι ο εισαγγελέας θα πρέπει να μελετήσει την δικογραφία, να συντάξει πρόταση να το πάει στο δικαστικό συμβούλιο και οι δικαστές που συμμετέχουν στο δικαστικό συμβούλιο να πάρουνε απόφαση, αντιλαμβάνεστε ότι η υπόθεση πάει στις καλένδες και ο κύριος Ξυλούρης μέχρι τότε και την ιδιότητα του κατηγορουμένου θα πάρει και την ιδιότητα του υπόπτου».

Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο βουλευτή-μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας «ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να εξεταστεί ο κύριος Ξυλούρης σήμερα, [. . .] ενώπιον του ελληνικού λαού». «Θα έδινε, πραγματικά, την εικόνα, τί εγκλήματα, τί σωρεία εγκλημάτων έχουν επισυμβεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ» παρατήρησε ο κ. Αυλωνίτης.-