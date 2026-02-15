Αβραμόπουλος για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής - Real.gr

Quantcast
Αβραμόπουλος για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

16:05, 15/02/2026
«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, μιας σπουδαίας προσωπικότητας της δημόσιας ζωής, που υπηρέτησε με ήθος, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης την πατρίδα και τη δημοκρατία», σημειώνει σε μήνυμά του για την εκδημία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη ο π. Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

ΌΠως προσθέτει: «Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπήρξε η επιτομή της αξιοπρέπειας. Με τη θεσμική της παρουσία, την επιστημονική της συγκρότηση και τον μετρημένο λόγο της, τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και άφησε ένα διακριτό αποτύπωμα πολιτικού πολιτισμού. Τη θυμάμαι με ιδιαίτερη εκτίμηση και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς υπήρξαμε συνυποψήφιοι στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών. Πάντοτε ευγενής, νηφάλια, με σεβασμό προς όλους, αποτέλεσε παράδειγμα για το πώς η πολιτική μπορεί να ασκείται με ποιότητα και μέτρο.

Στην οικογένειά της και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή ως σημείο αναφοράς ήθους και προσφοράς στη δημόσια ζωή.»

