Μπακογιάννη για Σαμαρά: Έχει κόψει καιρό τις γέφυρες - Δεν ξέρω αν θα τολμήσει να κάνει κόμμα -ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

09:32, 09/10/2025
Για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την περίπτωση δημιουργία κόμματος μίλησε η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη με αφορμή την απουσία του πρώην προέδρου της ΝΔ, από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

Στην επισήμανση ότι ο Αντώνης Σαμαράς κόβει τις γέφυρες από τη ΝΔ, η κα Μπακογιάννη είπε: «Νομίζω ότι τις έχει κόψει καιρό.  Δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι μέσα σε αυτό το κλίμα ο κος Σαμαράς και ήταν ένα κλίμα πραγματικά έτσι πολύ ωραίο».

Και πρόσθεσε: «Ο κ. Σαμαράς αν θέλει να επιλέξει τον δρόμο που χάραξε ο Τσίπρας, με γεια του με χαρά του».

Σχολιάζοντας τις πληροφορίες ότι γίνονται πολλές προσπάθειες επαναπροσέγγισης της ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε:«Δεν το ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που κάνουν προσπάθειες αλλά πέραν αυτού δεν ξέρω αν γίνονται και δεν ξέρω και αν θέλει. Είχα την αίσθηση ότι χθες, στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Στυλιανίδη, θα ερχόταν».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα, απάντησε: «Δεν ξέρω αν το θα τολμήσει. Είναι μεγάλη απόφαση για τον ίδιο, πρώτο διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας θα έχει περισσότερο ποσοστό από ότι ο Σαμαράς πράγμα που δεν μπορεί να μη του δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Δεύτερον, η παράταξη αυτή έχει αντανακλαστικά σταθερότητας εδώ και πολλά χρόνια από την ύπαρξή της. Δηλαδή είναι μια παράταξη η οποία στα δύσκολα συσπειρώνεται».

Η ίδια υποστήριξε ότι «κάθε στέλεχος το οποίο φεύγει από μια παράταξη είναι μία απώλεια, χωρίς αμφιβολία, Το έχει ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά συνήθως ξέρετε  η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται εύκολα, συνήθως επαναλαμβάνεται ως φάρσα».

