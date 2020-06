Βαρβιτσιώτης: Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Γνωρίζετε ότι στην πρώτη μας συνέντευξη είχαμε τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα που ήταν εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Υγείας για την πανδημία. Και τώρα είναι μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον Bernard Henri Levy, ο οποίος ήταν πολύ δραστήριος στην παραγωγή- εκτός των όσων έχει ήδη παράξει- μια σειράς παρεμβάσεων σχετικά με αυτήν την πανδημία και την αντίδραση σε αυτήν την πανδημία» ανέφερε εισαγωγικά ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

Πλέκοντας το εγκώμιο του Μπερνάρ Ανρί Λεβί, ο κ. Βαρβιτσιώτης είπε πως «κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του και σε όλα τα γραπτά του ισχυρίστηκε πράγματα τα οποία θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικά και θέλουμε να τονίσουμε στο πλαίσιο της Προεδρίας μας». Ειδικότερα, επισήμανε πως το ένα είναι ότι αυτή η πανδημία δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για να κλείσουμε την πόρτα μας στον κόσμο, σημειώνοντας πως αυτό είναι πολύ σημαντικό, και τόνισε πως «θέλουμε να διατηρήσουμε ανοιχτές τις κοινωνίες μας και θέλουμε επίσης να διατηρήσουμε και τις οικονομίες μας ανοιχτές». Το άλλο είναι, όπως προσέθεσε, ότι δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να υπερασπιστούμε μια ψευδαίσθηση ότι δε θα πεθάνουμε ποτέ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Βαρβιτσιώτης στην απόφαση της Ελλάδας, όπως είπε, να δώσει προτεραιότητα στην υγεία και να βάλει την ανθρώπινη ζωή πάνω απ 'όλα.

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά τον Γάλλο φιλόσοφο για την ψηφιακή του παρουσία σε αυτή την πρωτοβουλία της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. «Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συνομιλίες ζωντανά, αλλά νομίζω ότι μέσω αυτής της πρωτοβουλίας που πήραμε, μετατρέποντας την Προεδρία μας σε μια ψηφιακή Προεδρία (E-Chairmanship) και να χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις τηλεδιασκέψεις προκειμένου να απευθυνθούμε σε ένα μεγαλύτερο κοινό που μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα δωμάτιο/χώρο, είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα. Ότι εμείς, στην Ευρώπη, συζητάμε και προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτό που θεωρείται ένα νέο όραμα για τον κόσμο. Ότι ο κόσμος μπορεί να πολεμήσει και να αντιμετωπίσει την πανδημία, αλλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πανδημία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, με σεβασμό στη δημοκρατία» υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

Great pleasure to host @BHL "In Discussion with..." online event of @coe2020gr. It is important to send a message that in Europe we discuss & promote a new vision for the world. That we can fight & deal with the pandemic with respect of human rights, rule of law & democracy. pic.twitter.com/ingl1wC6pM